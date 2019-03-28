|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Рынки и компании

Удар по Путину: "Северный поток-2" под угрозой срыва

2.5тЧитать материал на украинском

Газопровод Путина в обход Украины "Северный поток-2" оказался под угрозой срыва. Дания отказала российскому "Газпрому" в альтернативном маршруте и потребовала экологическую экспертизу для того, чтобы принять решение: отказывать в строительстве, или нет.

Покамест говорить о срыве "Северного потока-2" не приходится, однако уже понятно, что закончить стройку в планируемые сроки не удастся. Также придется потратить больше денег, чем изначально планировали россияне.

OBOZREVATEL выяснил, чем грозит отказ Дании для России и что от этого может получить Украина.

Главное:

  • Дания отказала России в одном из маршрутов "Северного потока-2";

  • строительство газопровода могут отсрочить;

  • трубу начали строить до того, как получили разрешения от всех стран;

  • если запуск отсрочат, России придется подписать транзитный контракт с Украиной.

Удар ниже пояса: чем грозит решение Дании

"К сожалению должен вас проинформировать о решении Датского энергетического агентства о нашей заявке на северный маршрут…" Так начинается письмо СЕО компании Nord Stream 2 AG Матиас Варнига к правлению. Документ в своем Twitter опубликовал польский журналист Бартоломей Савицки.

Содержание письма: в альтернативном маршруте отказали, от компании потребовали дополнительной экспертизы о влиянии строительства газопровода на окружающую среду, а апелляция решения Дании может "занять годы". Как минимум на экспертизу придется потратить до полугода, а это нарушит график и, скорее всего, к концу 2019-го достроить "Северный поток-2" не удастся.

Удар по Путину: "Северный поток-2" под угрозой срыва

twitter.com/BartSaw

Россия спешила проложить "трубу", в том числе из-за того, что именно в конце 2019-го заканчивается транзитный контракт с Украиной. Дальше, чтобы продавать свой газ Европе, РФ должна договориться с украинским "Нафтогазом" о новых условиях транзита через нашу газотранспортную систему. Если бы "СП-2" достроили и запустили, транзит через Украину могли бы сократить до минимума, а без этого "Газпром" остается зависимым от "Нафтогаза".

Новости
Дания нанесла удар по "Газпрому": в "Нафтогазе" опровергли российские фейки

Первыми об отказе Дании сообщила пресс-служба "Нафтогаза". Вслед за этим российское государственное информационное агентство ТАСС опубликовало опровержение. Мол, отказа не было, а Дания всего лишь запросила дополнительную экспертизу.

Что стоит знать о решении Дании:

  1. Они отказали в маршруте севернее острова Борнхольм;

  2. Чтобы принять решение по возможному маршруту южнее острова Бронхольм им нужно ознакомиться с дополнительной экспертизой.

Удар по Путину: "Северный поток-2" под угрозой срыва

twitter.com/J_Dudek_

"Это, конечно, проект ("Северный поток-2" - ред.) не убивает. Покамест. Как напишет сегодня в своем емейле господин Шредар (Герхард, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG – ред.): "папаша, все будет в лучшем виде, не волнуйтесь (но это пока не точно", Однако, нужно снова искать маршрут. А Балтийское море не такое уже и большой, да и желающих что-то проложить или закопать хватает", – прокомментировал ситуации в своем Twitter глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Есть два варианта дальнейших событий: после того, как россияне подготовят новую экологическую оценку, Дания либо согласится на маршрут, либо отменит его. Построить газопровод можно в любой случае. Но для нового маршрута также понадобится разрешение, а еще время и деньги. А пока "Газпрому" придется ждать.

Удар по Путину: "Северный поток-2" под угрозой срыва

"Когда Nord Stream 2 представит датским властям оценку воздействия на окружающую среду, он должен будет пройти обычную процедуру, связанную с общественными слушаниями и т. д. Решение будет зависеть от этого", – сказал польскому изданию BiznesAlert представитель энергетического агенства Дании Фальбе Хансен.

Стоит отметить, что еще в 2017-м Дания приняла закон, который дал возможность ее МИДу запрещать строительство через свои территориальные воды кабелей и газопроводов, если это противоречит их внешней политике или угрожает безопасности. Поэтому Россия пыталась пройти "севернее" острова Борнхольм, где у МИДа нет такого права. Ранее в Министерстве иностранных дел Дании уже заявляли, что агрессия России на территории Украины снижает шансы на получение разрешения на строительство "Северного потока-2".

Новости
У "Северного потока-2" появились дополнительные проблемы

Правда, возможно, задержка будет не настолько существенной. Так, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин отмечает: "если Дания запретит строительство только в своих территориальных водах, тогда "Газпрому" придется прокладывать трассу примерно на 26-27 километров длиннее, чем планировалось, и проводить дополнительные инженерные работы, которые могут на неделю-другую отодвинуть проект от завершения по графику".

Чем "Северный поток-2" грозит Украине

Украина в случае запуска газопровода в обход своей территории может потерять около 2-3% ВВП, подсчитали в Министерстве финансов. И к такой перспективе стоит готовиться. Все страны, которые должны были дать свое разрешение на строительству, уже это сделали. В проект инвестировали огромные деньги и терять их не собираются.

Официальный Берлин поясняет: юридических оснований для того, чтобы свернуть проект, нет. Германия в первую очередь преследует свои собственные интересы. После запуска СП-2 она станет крупнейшим газовым хабом в Европе и получит колоссальные прибыли, поясняет эксперт-международник Максим Яли. "Я могу вам на 99% сказать, что он состоится. Потому что бабло побеждает все", – заявил эксперт.

Смотрите видео по теме

Кроме того, если бы северный сосед не зависел от украинской ГТС, это фактически развязало бы ему руки и дало основание для наращивание военной силы в акватории Черного моря, уверен спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Письмо с соответствующим содержанием в конце прошлого года он отправил вице-президенту США Майку Пенсу и руководителям Конгресса.

В украинском "Нафтогазе" все еще рассчитывают на возможность полной остановки "Северного потока-2". Хотя уже 90% стран, от которых зависело строительство "трубы", дали свое согласие. Теперь же все зависит от того, решится ли Дания на окончательный отказ от СП-2 и как быстро "Газпром" найдет другой маршрут.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Теги
газСеверный поток - 2
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
4
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы, какие же вы жалкие существа!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора бомбить москву! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Кожедуб Руслан, Видимо опять в дурке выпустили , психов ,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия страна катастрофа помойка и Банкрот! Путин разорил россию и обокрал ее!-эксперты
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения