Удар по Путину: "Северный поток-2" под угрозой срыва

Газопровод Путина в обход Украины "Северный поток-2" оказался под угрозой срыва. Дания отказала российскому "Газпрому" в альтернативном маршруте и потребовала экологическую экспертизу для того, чтобы принять решение: отказывать в строительстве, или нет.

Покамест говорить о срыве "Северного потока-2" не приходится, однако уже понятно, что закончить стройку в планируемые сроки не удастся. Также придется потратить больше денег, чем изначально планировали россияне.

OBOZREVATEL выяснил, чем грозит отказ Дании для России и что от этого может получить Украина.

Главное:

Дания отказала России в одном из маршрутов "Северного потока-2";

строительство газопровода могут отсрочить;

трубу начали строить до того, как получили разрешения от всех стран;

если запуск отсрочат, России придется подписать транзитный контракт с Украиной.

Удар ниже пояса: чем грозит решение Дании

"К сожалению должен вас проинформировать о решении Датского энергетического агентства о нашей заявке на северный маршрут…" Так начинается письмо СЕО компании Nord Stream 2 AG Матиас Варнига к правлению. Документ в своем Twitter опубликовал польский журналист Бартоломей Савицки.

Содержание письма: в альтернативном маршруте отказали, от компании потребовали дополнительной экспертизы о влиянии строительства газопровода на окружающую среду, а апелляция решения Дании может "занять годы". Как минимум на экспертизу придется потратить до полугода, а это нарушит график и, скорее всего, к концу 2019-го достроить "Северный поток-2" не удастся.

Россия спешила проложить "трубу", в том числе из-за того, что именно в конце 2019-го заканчивается транзитный контракт с Украиной. Дальше, чтобы продавать свой газ Европе, РФ должна договориться с украинским "Нафтогазом" о новых условиях транзита через нашу газотранспортную систему. Если бы "СП-2" достроили и запустили, транзит через Украину могли бы сократить до минимума, а без этого "Газпром" остается зависимым от "Нафтогаза".

Первыми об отказе Дании сообщила пресс-служба "Нафтогаза". Вслед за этим российское государственное информационное агентство ТАСС опубликовало опровержение. Мол, отказа не было, а Дания всего лишь запросила дополнительную экспертизу.

Что стоит знать о решении Дании:

Они отказали в маршруте севернее острова Борнхольм; Чтобы принять решение по возможному маршруту южнее острова Бронхольм им нужно ознакомиться с дополнительной экспертизой.

twitter.com/J_Dudek_

"Это, конечно, проект ("Северный поток-2" - ред.) не убивает. Покамест. Как напишет сегодня в своем емейле господин Шредар (Герхард, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG – ред.): "папаша, все будет в лучшем виде, не волнуйтесь (но это пока не точно", Однако, нужно снова искать маршрут. А Балтийское море не такое уже и большой, да и желающих что-то проложить или закопать хватает", – прокомментировал ситуации в своем Twitter глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Есть два варианта дальнейших событий: после того, как россияне подготовят новую экологическую оценку, Дания либо согласится на маршрут, либо отменит его. Построить газопровод можно в любой случае. Но для нового маршрута также понадобится разрешение, а еще время и деньги. А пока "Газпрому" придется ждать.

"Когда Nord Stream 2 представит датским властям оценку воздействия на окружающую среду, он должен будет пройти обычную процедуру, связанную с общественными слушаниями и т. д. Решение будет зависеть от этого", – сказал польскому изданию BiznesAlert представитель энергетического агенства Дании Фальбе Хансен.

Стоит отметить, что еще в 2017-м Дания приняла закон, который дал возможность ее МИДу запрещать строительство через свои территориальные воды кабелей и газопроводов, если это противоречит их внешней политике или угрожает безопасности. Поэтому Россия пыталась пройти "севернее" острова Борнхольм, где у МИДа нет такого права. Ранее в Министерстве иностранных дел Дании уже заявляли, что агрессия России на территории Украины снижает шансы на получение разрешения на строительство "Северного потока-2".

Правда, возможно, задержка будет не настолько существенной. Так, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин отмечает: "если Дания запретит строительство только в своих территориальных водах, тогда "Газпрому" придется прокладывать трассу примерно на 26-27 километров длиннее, чем планировалось, и проводить дополнительные инженерные работы, которые могут на неделю-другую отодвинуть проект от завершения по графику".

Чем "Северный поток-2" грозит Украине

Украина в случае запуска газопровода в обход своей территории может потерять около 2-3% ВВП, подсчитали в Министерстве финансов. И к такой перспективе стоит готовиться. Все страны, которые должны были дать свое разрешение на строительству, уже это сделали. В проект инвестировали огромные деньги и терять их не собираются.

Официальный Берлин поясняет: юридических оснований для того, чтобы свернуть проект, нет. Германия в первую очередь преследует свои собственные интересы. После запуска СП-2 она станет крупнейшим газовым хабом в Европе и получит колоссальные прибыли, поясняет эксперт-международник Максим Яли. "Я могу вам на 99% сказать, что он состоится. Потому что бабло побеждает все", – заявил эксперт.

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Кроме того, если бы северный сосед не зависел от украинской ГТС, это фактически развязало бы ему руки и дало основание для наращивание военной силы в акватории Черного моря, уверен спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Письмо с соответствующим содержанием в конце прошлого года он отправил вице-президенту США Майку Пенсу и руководителям Конгресса.

В украинском "Нафтогазе" все еще рассчитывают на возможность полной остановки "Северного потока-2". Хотя уже 90% стран, от которых зависело строительство "трубы", дали свое согласие. Теперь же все зависит от того, решится ли Дания на окончательный отказ от СП-2 и как быстро "Газпром" найдет другой маршрут.

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