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15 декабря • обновлено в 19:59
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/ Рынки и компании

Никак не достоят: с газопроводом Путина возникли новые проблемы

1.6т
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Немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии рассмотрит заявку на продолжение строительства газопровода "Северный поток-2" зимой и весной-2020.

Таким образом строительство затягивается еще на несколько месяцев. Сроки реализации проекта затянулись, так как пришлось ждать разрешения от Дании, сообщает DW.

Уточняется, что заявку профильное немецкое ведомство должно рассмотреть в понедельник, 16 декабря.

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Газопровод, строительство которого осуществляется с участием ряда европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком".

По "Северному потоку-2" российский газ будет поставляться в Европу, пропускная способность трубы составит 55 млрд кубометров в год.

Никак не достоят: с газопроводом Путина возникли новые проблемы

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Северный поток-2
Место
Германия
Теги
Северный поток - 2 газопровод Новости России
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
да достроят.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлоцефалы, а вы будете принимать санкции против европейских компаний вслед за омерыганскими хозяевами или обоссытесь?
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Pavlov Dmitry, Оссутся...
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