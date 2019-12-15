Никак не достоят: с газопроводом Путина возникли новые проблемы

Немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии рассмотрит заявку на продолжение строительства газопровода "Северный поток-2" зимой и весной-2020.

Таким образом строительство затягивается еще на несколько месяцев. Сроки реализации проекта затянулись, так как пришлось ждать разрешения от Дании, сообщает DW.

Уточняется, что заявку профильное немецкое ведомство должно рассмотреть в понедельник, 16 декабря.

Газопровод, строительство которого осуществляется с участием ряда европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком".

По "Северному потоку-2" российский газ будет поставляться в Европу, пропускная способность трубы составит 55 млрд кубометров в год.

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