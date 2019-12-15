Никак не достоят: с газопроводом Путина возникли новые проблемы

Немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии рассмотрит заявку на продолжение строительства газопровода "Северный поток-2" зимой и весной-2020.
Таким образом строительство затягивается еще на несколько месяцев. Сроки реализации проекта затянулись, так как пришлось ждать разрешения от Дании, сообщает DW.
Уточняется, что заявку профильное немецкое ведомство должно рассмотреть в понедельник, 16 декабря.
Газопровод, строительство которого осуществляется с участием ряда европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком".
По "Северному потоку-2" российский газ будет поставляться в Европу, пропускная способность трубы составит 55 млрд кубометров в год.
Коллаж
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.
Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".
Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая изменила свои энергетические правила для регулирования газопровода.
30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.
Впоследствии немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.
Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG практически закончил работы по прокладке трубы. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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