Турция запустила газопровод в обход РФ: что изменится для Украины

Газопровод TANAP, который был запущен в Турции 12 июня, позволит Украине получать газ через Болгарию и Румынию.

Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter, отметив, что данный проект имеет важное значение для энергетической безопасности как Украины, так и всей Европы.

"Украина полностью поддерживает этот проект TANAP. Это - энергетическая безопасность в том числе и для нашего государства - конкурентоспособность и диверсификация газовых поставок в Украину", - написал Порошенко.

"Теперь целый регион получит большую безопасность и лучшие энергетические перспективы. Ведь как мы видим в последние годы, РФ злоупотребляла энергетическими ресурсами - проект "Северный поток-2" пример такого давления. TANAP - это энергетическая безопасность в том числе Европы", - подчеркнул президент.

Он выразил надежду, что в ближайшее время будут найдены возможности для привлечения природного газа из Каспийского моря в Украину.

Газопровод TANAP, который также называют "Южный газовый коридор", является одним из приоритетных для Европейского Союза проектов, который предусматривает транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские государства.

Газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", на первоначальном этапе рассматривается как основной источник для проектов "Южного газового коридора". Позже, как ожидается, к проекту могут быть подключены и другие источники.

Україна зможе отримувати газ з Транс-анатолійського газопроводу (TANAP) через Болгарію і Румунію. pic.twitter.com/Qt8sSz3BPU — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 червня 2018 р.

Відтепер цілий регіон отримає більшу безпеку та кращі енергетичні перспективи. Адже як ми бачимо протягом останніх років, РФ зловживала енергетичними ресурсами – проект "Північний потік-2" приклад такого тиску. TANAP – це енергетична безпека в тому числі Європи pic.twitter.com/I1HHlgYRZi — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 червня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Порошенко оценил влияние "Северного потока-2" на экономику Украины.