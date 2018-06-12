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Турция запустила газопровод в обход РФ: что изменится для Украины

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Газопровод TANAP, который был запущен в Турции 12 июня, позволит Украине получать газ через Болгарию и Румынию.

Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter, отметив, что данный проект имеет важное значение для энергетической безопасности как Украины, так и всей Европы.

"Украина полностью поддерживает этот проект TANAP. Это - энергетическая безопасность в том числе и для нашего государства - конкурентоспособность и диверсификация газовых поставок в Украину", - написал Порошенко.

"Теперь целый регион получит большую безопасность и лучшие энергетические перспективы. Ведь как мы видим в последние годы, РФ злоупотребляла энергетическими ресурсами - проект "Северный поток-2" пример такого давления. TANAP - это энергетическая безопасность в том числе Европы", - подчеркнул президент.

Он выразил надежду, что в ближайшее время будут найдены возможности для привлечения природного газа из Каспийского моря в Украину.

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Газопровод TANAP, который также называют "Южный газовый коридор", является одним из приоритетных для Европейского Союза проектов, который предусматривает транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские государства.

Газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", на первоначальном этапе рассматривается как основной источник для проектов "Южного газового коридора". Позже, как ожидается, к проекту могут быть подключены и другие источники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Порошенко оценил влияние "Северного потока-2" на экономику Украины.

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Тема
Поставки газа в Украину
Персоны
Петр ПорошенкоРеджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Чёт на 16 млрд куб., много пафосных надежд. 6 заберет Турция, 10 Европа, что дойдет до Украины через пять посредников?
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