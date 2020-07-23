Цены на нефть выросли из-за новостей о вакцине от коронавируса

Нефть во всем мире в среду, 23 июля, начала умеренно дорожать на надеждах на возможные бюджетные стимулы в США для безработных и появление вакцины от коронавируса.

Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре выросла на 0,13% – до $44,35. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре увеличились на 0,23% – до $42. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:45 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTI TheICE

Котировки растут на новостях о вакцине от коронавируса – уже есть первые договоренности о ее будущих закупках.

"Pfizer договорился с администрацией США, что правительство закупит за $1,95 млрд 100 млн доз будущей вакцины от коронавирусной инфекции, которую американская фармкомпания разрабатывает совместно с германской BioNTech. Компании поставят партию вакцины после того, как на это будет получено разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов", – сообщил "Интерфакс".

Также повышению цен на нефть способствует новость о том, что в США собираются продлить надбавки к пособию по безработице в размере $400 в неделю до конца года. На данный момент размер надбавок составляет $600 в неделю, а срок их предоставления истекает в конце июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в среду, 22 июля, начали падать после резкого роста накануне. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 0,45% – до $44,12. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,52% – до $41,70.