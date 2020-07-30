Цены на нефть упали во всем мире: график

Цены на нефть во всем мире в четверг, 30 июля, начали резко падать после роста накануне.

Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 0,96% – до $43,33. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,94% – до $40,88. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 10:09 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTI TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в среду, 29 июля, возобновили рост после падения накануне. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре поднялась на 0,53% – до $43,45.