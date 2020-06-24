Цены на нефть упали после активного роста накануне: график
Цены на нефть в среду, 24 июня, пошли вниз после активного роста накануне. Сырье дешевеет, несмотря на обещания президента США Дональда Трампа не вводить новые санкции против Китая.
Баррель Brent с поставкой в августе подешевел до $42,61 (цена снизилась на 0,04%). А цены на августовские фьючерсы на WTI снизились до $40,14 (-0,57%).
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures по состоянию на 9:25 по киевскому времени.
Цены на нефть ICE Futures
Цены на нефть ICE Futures
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что мировые цены на нефть могут снизиться до $35 за баррель.
Выручка России от продажи нефти в апреле 2020 года рухнула более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Мировые цены на нефть во вторник, 23 июня, поднялись до максимума с момента, когда Россия в марте разорвала сделку с ОПЕК.