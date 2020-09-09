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Цены на нефть упали ниже $37 за баррель: график

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
1,8 т.
Цены на нефть упали

Цены на нефть упали.

Мировые цены на нефть в среду, 9 сентября, упали ниже $37 за баррель. Днем ранее они упали до минимумов с середины июня.

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в ноябре снизилась до $39,5 (-0,7%). А октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI опустились до $36,47. Падение составило 0,78%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres.

Цены на нефть марки Brent.

Цены на нефть марки Brent. TheICE

Цены на нефть марки WTI.

Цены на нефть марки WTI. TheICE

Почему подешевела нефть

В последние дни цены на нефть снижались под воздействием нескольких негативных факторов, сообщил "Интерфакс".

"В их числе окончание летнего сезона автомобильных поездок и продление периода ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах в США, а также снижение китайского импорта в августе на фоне исчерпания места в нефтехранилищах. Помимо этого, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд – на $1,4 за баррель", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть во вторник, 8 сентября, продолжили падение из-за слабого спроса и неудачной попытки Саудовской Аравии снизить цены на сырье.

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Мировые цены на нефтьWTIBrentнефть
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