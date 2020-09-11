Цены на нефть упали из-за США: график

Мировые цены на нефть в пятницу, 11 сентября, снизились ниже психологической отметки в $40 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре опустилась до $39,84 за баррель (-0,54%). А октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI снизились до $37,22. Падение составило 0,21%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres по состоянию на 10.15 по киевскому времени.

Почему подешевела нефть

Стоимость сырья опустилась после публикации данных Американского института нефти о неожиданном увеличении запасов топлива в США на 3 млн баррелей на прошлой неделе, сообщил "Интерфакс". Соответственно, чем больше запасы имеет страна, тем меньше она покупать нефти и тем сильнее будут падать цены на сырье.

Днем ранее цены начали расти после падения до трехмесячных минимумов.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в четверг, 10 сентября, поднялись после обвала ниже $37 за баррель накануне.

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