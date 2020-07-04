Цены на нефть поднялись вопреки угрозе новых вспышек коронавируса

Мировые цены на нефть сорта Brent с поставкой в сентябре по итогам торговой недели снизились на 0,04% – до $42,78 за баррель. Но в недельном измерении цены выросли.

А вот баррель нефти марки WTI с поставкой в августе подорожал на 0,02% – до $40,25. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures в субботу, 4 июля.

При этом в целом с начала недели баррель Brent подорожал на $2,63, а WTi на $2,55. Это произошло несмотря на колебания цен из-за угрозы новых вспышек коронавируса.

Цены на нефть TheICE

Цены на нефть TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, во всем мире подешевела нефть. После активного роста цен на протяжении недели, в пятницу, 3 июня, Brent с поставкой в сентябре подешевела на 0,84% – до $42,78 за баррель.