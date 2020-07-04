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Цены на нефть поднялись вопреки угрозе новых вспышек коронавируса

Андрей Довгань
Рынки и компании
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Цены на нефть поднялись вопреки угрозе новых вспышек коронавируса

Цены на нефть . Фото: коллаж OBOZREVATEL

Мировые цены на нефть сорта Brent с поставкой в сентябре по итогам торговой недели снизились на 0,04% – до $42,78 за баррель. Но в недельном измерении цены выросли.

А вот баррель нефти марки WTI с поставкой в августе подорожал на 0,02% – до $40,25. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures в субботу, 4 июля.

При этом в целом с начала недели баррель Brent подорожал на $2,63, а WTi на $2,55. Это произошло несмотря на колебания цен из-за угрозы новых вспышек коронавируса.

Цены на нефть

Цены на нефть TheICE

Цены на нефть

Цены на нефть TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, во всем мире подешевела нефть. После активного роста цен на протяжении недели, в пятницу, 3 июня, Brent с поставкой в сентябре подешевела на 0,84% – до $42,78 за баррель.

Мировые цены на нефтьWTIBrentнефть
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