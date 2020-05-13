Цены на нефть обвалились ниже психологической отметки

Мировые цены на нефть начали падать. В среду, 13 мая, стоимость барреля марки Brent с поставкой в июле упала на 1,8%, до $29,44. Накануне цена вплотную приближалась к $30.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне подешевели на 1,4% – до $25,44. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.

Цены на Brent TheICE

Цены на WTI TheICE

Напомним, с 1 мая начало действовать соглашение, согласно которому члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники (ОПЕК+) должны ограничивать объемы добычи. Это должно убрать излишек сырья с рынка и поднять на него цены.

Цены на нефть

Что теперь будет с ценами на нефть?

Первое – цены на нефть все равно будут оставаться на низком уровне. Как минимум до конца карантинных мер (а это, по всей вероятности, – май 2020-го). Второе – ограничительных мер может оказаться недостаточно. Об этом, кстати, сейчас и думают инвесторы. Именно этот фактор подталкивает стоимость черного золота к снижению.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в ближайшей перспективе могут взлететь с $27 до $35-50 за баррель (марка Brent), стоимость барреля WTI может вырасти от $19,9 до $20-25. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

В ОПЕК считают, что стоимость нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг $40 за баррель.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

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