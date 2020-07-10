Цены на нефть из-за коронавируса за сутки упали почти на $2

Во всем мире из-за коронавируса резко подешевела нефть. В пятницу, 10 июля, стоимость барреля Brent упала ниже $42, а цены на WTI ушли ниже $39.

По состоянию на 9:50 по киевскому времени баррель Brent с поставкой в сентябре подешевел на 1,41% – до $41,75. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в августе снизились на 1,69% – до $38,95. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures.

Таким образом за сутки (по сравнению с ценами на 9:20 утра в четверг) Brent потерял $1,5 на барреле, а WTI еще больше – $1,84.

Причиной падения цен являются опасения, что ужесточение карантина в США и ​​других странах из-за роста заболеваемости короновирусом приведет к падению спроса на топливо, отметило агентство Reuters.

Цены на нефть TheICE

Цены на нефть TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля баррель Brent с поставкой в сентябре подешевел на 0,09% – до $43,25. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в августе снизились на 0,26% – до $40,79.