Цены на нефть Brent преодолели отметку в $43 за баррель: что к этому привело

Мировые цены на нефть возобновили активный рост накануне новой встречи ОПЕК. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре поднялась на 0,32% – до $43,04.

Цены на нефть сорта WTI с поставкой в августе снизились на 0,39% – до $40,45. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures в среду, 15 июля, по состоянию на 9:20 по киевскому времени.

Таким образом Brent подорожал на $1 по сравнению с котировками накануне утром. Рост цен на WTI за сутки составил $1,12.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTi TheICE

Почему дорожает сырье

Цены на нефть возобновили рост из-за того, что трейдеры ожидают новое решение ОПЕК, которое, вероятно, снимет часть ограничений на добычу, говорится в публикации "Интерфакса".

"Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть во всем мире снова упали. Во вторник, 14 июля, стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 1,59% – до $42,04. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в августе снизились на 1,92% – до $39,33.