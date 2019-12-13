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13 декабря • обновлено в 10:13
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Цены, как на самолет: в "Укрзалізниці" придумали, как продавать билеты дешевле

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"Укрзалізниця" собирается делать скидки на билеты, если их покупать заранее, а не перед поездкой.

Об этом сказал член правления УЗ Марчин Целеевский в интервью "Бизнес.Цензору". Новая система коснется поездов "Интерсити" и "Интерсити+", а также поездов дальнего следования: плацкарт, купе и люкс.

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"В УЗ одна почти постоянная цена на билет во все дни. Эта цена и ценообразование не учитывает потребности огромного пласта людей. И это не правильно. Мы хотим продавать билеты, как в самолете: с наименьшей ценой заблаговременно и с высшей ценой непосредственно ближе к дате поездки. Это поможет нам расширить наши предложения и этим достичь большее количество клиентов", – сказал Целеевский.

По его словам, "Укрзалізниця" хочет отказаться от уравнивания пассажиров. "Для некоторых людей наша цена слишком высока, а некоторые могут платить больше", – сказал топ-менеджер УЗ.

При этом нас размер возможной скидки в компании пока не называют – говорят, что этот вопрос сейчас в процессе разработки.

"Укрзалізниця" собирается продавать билеты дешевле

"Укрзалізниця" собирается продавать билеты дешевле

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В начале 2019 года "Укрзалізниця" увеличила оплату за резервирование мест для групповых перевозок пассажиров более чем в шесть раз (с 32 до 200 гривен за человека) с целью уменьшения убыточности пассажирских поездов.

  • Представители железнодорожного оператора подчеркивают, что в 2017 году по сравнению с 1991 годом тарифы на пассажирские перевозки увеличились в 35 раз. При этом цены на дизельное топливо выросли более чем в 72 раза, рельсы – 139 раз, электроэнергия – 62 раза.

  • На повышение стоимости резервирования мест для групповых перевозок резко негативно отреагировали в сети – украинцы возмущены новыми тарифами. По словам пользователей, ситуация выглядит очень пессимистично для внутреннего туризма Украины.

  • В феврале 2019 года "Укрзализныця" заявила, что в 2019 году на 25% поднимет стоимость билетов на поезда, но чтобы сделать перевозки безубыточными цены должны вырасти более чем вдвое.

  • "Укрзалізниця" на 2020 год запланировала ежемесячный рост стоимости билетов на пассажирские перевозки на 2% начиная с марта. Таким образом, за год повышение составит 22%.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
"Укрзалізниця" Скандал вокруг "Укрзалізниці" Цены на билеты
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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