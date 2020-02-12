Не потреблял? Плати! В Украине приняли неоднозначное решение по газу

Украинцы с нулевым потреблением газа все равно будут платить за его транспортировку, но минимальную стоимость.

Об этом на брифинге 12 февраля заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк, передает УНИАН.

"Вчера Нацкомиссия одобрила уже акт, согласно которому люди, у которых нулевое потребление, будут получать минимальную платежку, то есть будут платить минимальные средства за транспортировку. Например, дом будет получать [платежку] на 20 грн в месяц за транспортировку", – сказал он.

Ничего не платить за обслуживание газовых сетей нельзя, отметил Тарасюк, поскольку потребитель должен платить за возможность доступа к инфраструктуре.

"Транспортировка – это обслуживание сетей, это не плата за пользование. Это плата за то, чтобы газ всегда был подведен, и всегда был под давлением, и чтобы в любое время открыли конфорку и он работал, чтобы работала аварийная служба, техники… Плата за транспортировку была, есть и будет", – сказал он.

За транспортировку газа будут платить все Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинцы должны ежемесячно вносить абонплату на газ.

Ее размер отличается в зависимости от региона. Больше всего платят во Львове ("Спектргаз") – 1,99 грн за куб. Одна из самых низких цен – в Киеве – всего 28 коп. за кубометр.

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