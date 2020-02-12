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12 февраля • обновлено в 20:24
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/ Рынки и компании

Не потреблял? Плати! В Украине приняли неоднозначное решение по газу

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Украинцы с нулевым потреблением газа все равно будут платить за его транспортировку, но минимальную стоимость.

Об этом на брифинге 12 февраля заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк, передает УНИАН.

"Вчера Нацкомиссия одобрила уже акт, согласно которому люди, у которых нулевое потребление, будут получать минимальную платежку, то есть будут платить минимальные средства за транспортировку. Например, дом будет получать [платежку] на 20 грн в месяц за транспортировку", – сказал он.

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Ничего не платить за обслуживание газовых сетей нельзя, отметил Тарасюк, поскольку потребитель должен платить за возможность доступа к инфраструктуре.

"Транспортировка – это обслуживание сетей, это не плата за пользование. Это плата за то, чтобы газ всегда был подведен, и всегда был под давлением, и чтобы в любое время открыли конфорку и он работал, чтобы работала аварийная служба, техники… Плата за транспортировку была, есть и будет", – сказал он.

За транспортировку газа будут платить все

За транспортировку газа будут платить все

Коллаж

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Цена на газ Рынок газа
Место
Украина
Теги
НКРЭКУ газ коммунальные услуги
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Средний размер пенсии на Украине составил 2645,6 гривен, свидетельствуют данные Пенсионного фонда страны по состоянию на 1 января 2019 года. Таким образом, средний размер пенсии составил 6,3 тыс. рублей, или около $94. Общая численность пенсионеров на Украине достигает 11,5 млн человек. 10 января сообщалось, что минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине сократились за пять лет в 2,2 раза.____
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
ну теперь осталось эту инновацию перенести на отопление, холодное и горячее водоснабжение, электричество и будет совсем как в вами любимой Европе :-)
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