"Трубу прорвало": в скандальной прослушке снова всплыл след олигарха

Экс-директора ГБР Романа Трубу якобы просили "поработать" по бизнесмену, который связан с "Центрэнерго".

Такой разговор якобы произошел между ним и начальником второго отдела Первого управления досудебных расследований ГБР Максимом Резниченко. Резниченко просил в интересах людей олигарха Игоря Коломойского. "Слив" был опубликован в Telegram-канале "Трубу прорвало".

Бизнесмен, о котором могла идти речь – Виталий Кропачев. В СМИ его называли "угольным смотрящим", а в этой истории он фигурирует уже как смотрящий за "Центрэнерго".

"Резниченко отчитывается о встречах с людьми из "орбиты Коломойского" по делу "Центрэнерго". Этих людей ранее Трубе навязал Смирнов (вероятно, замглавы Офиса президента Андрей Смирнов, - Ред.). Резниченко оказался "коммуникатором", которому передают "задачи". Мегазадача – поставить на "Центрэнерго" нового смотрящего. От Коломойского", – сообщил Telegram-канал.

По данным канала, 28 августа 2019 года между Трубой и Резниченко якобы состоялся такой разговор:

Труба: Ты встречался с человеком по "Центрэнерго"?

Резниченко: Да.

Труба: Ты мне не докладываешь ничего.

Резниченко: Я хотел зайти.

Труба: Вот и зашел.

Резниченко: Роман Михалыч, смотрите, у них задача стоит - есть такой человек Кропачев, который негласно курирует "Центрэнерго". У них задача - поработать по этому Кропачеву и его окружению. Но есть проблема. Производство находится в первом отделе... Оно находится физически у следователя, которого я не знаю, я с ним не работал. Как вариант, если заниматься, его как минимум нужно перекинуть. Чтобы не было утечек. Что там происходит с производствами я не знаю. Мне перебросили справку. У меня есть информация, что пришли к людям в "Центрэнерго". Сказали – у вас есть проблема по электричеству. Их там качает кто-то со стороны... Они просто говорят: надо поработать по Кропачову... Я так понимаю, что стоит задача его просто убрать и поставить нового смотрящего за "Центрэнерго".

Автор канала написал, что Резниченко сделал вывод, что стоит задача поставить нового "смотрящего" на "Центрэнерго", потому что там есть интересы олигарха Коломойского.

"Люди, которые переживают, и мне звонят, Которые дали мне эту справку, – они из орбиты Коломойского... Я человеку сказал: какие задачи? Он говорит: задачи – поработать по человеку, Крапачеву", – сказано в опубликованном аудиоролике.

Прослушка Романа Трубы

Как сообщал OBOZREVATEL:

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