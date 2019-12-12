"А у нас газопровод, вот": Зеленский ответил стишком Путину о контракте про транзит

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что договор о транзите газа с Россией будет подписан.

Об этом он заявил в четверг, 12 ноября, в эфире политического ток-шоу "Право на владу". Тему о переговорах по газу ведущая программы Наталья Мосейчук начала со слов: "А у нас в квартире газ". Таким образом она процитировала президента России Владимира Путина.

"А у нас газопровод, вот", – ответил на это Зеленский, вызвав смех аудитории и ведущей.

Зеленский и Путин Коллаж

Глава страны рассказал, что вопрос газа поднимался на саммите "нормандского формата" и на встрече с президентом РФ с глазу на глаз.

"Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор. То есть вопрос сейчас главное в терминах этого контракта", – подчеркнул Зеленский. Он напомнил, что Россия предлагала подписать договор на один год, тогда как Украина предлагает контракт на 10 лет.

"Я почему-то могу сказать уверенно, что мы подпишем договор о транзите", – добавил Зеленский.

"Вопрос важен для Европы. У нас – трехсторонние переговоры Европейский Союз – Россия – Украина. России нужно продавать газ, Европе этот газ нужен, у нас – труба. В принципе, всем выгодно", – отметил глава государства.

По его словам, цена на газ для Украины не будет политической, это чисто экономический вопрос.

Владимир Зеленский в "Право на владу" ОП

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