"А у нас газопровод, вот": Зеленский ответил стишком Путину о контракте про транзит

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что договор о транзите газа с Россией будет подписан.
Об этом он заявил в четверг, 12 ноября, в эфире политического ток-шоу "Право на владу". Тему о переговорах по газу ведущая программы Наталья Мосейчук начала со слов: "А у нас в квартире газ". Таким образом она процитировала президента России Владимира Путина.
"А у нас газопровод, вот", – ответил на это Зеленский, вызвав смех аудитории и ведущей.
Зеленский и Путин
Коллаж
Глава страны рассказал, что вопрос газа поднимался на саммите "нормандского формата" и на встрече с президентом РФ с глазу на глаз.
"Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор. То есть вопрос сейчас главное в терминах этого контракта", – подчеркнул Зеленский. Он напомнил, что Россия предлагала подписать договор на один год, тогда как Украина предлагает контракт на 10 лет.
"Я почему-то могу сказать уверенно, что мы подпишем договор о транзите", – добавил Зеленский.
"Вопрос важен для Европы. У нас – трехсторонние переговоры Европейский Союз – Россия – Украина. России нужно продавать газ, Европе этот газ нужен, у нас – труба. В принципе, всем выгодно", – отметил глава государства.
По его словам, цена на газ для Украины не будет политической, это чисто экономический вопрос.
Владимир Зеленский в "Право на владу"
ОП
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.
Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.
"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.
Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.
28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.
Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.
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