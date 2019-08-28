"Сужусь не один я": Коломойский рассказал об огромных исках к РФ за Крым

Украинские компании массово борются с Россией в международных судах за потерянное во время аннексии Крыма имущество. А сумма убытков на полуострове – более $2 млрд.

Об этом сказал миллиардер Игорь Коломойский в интервью "Цензор.НЕТ". По его словам, многие суды успешны.

"Я уже не единственный сужусь (с РФ, - Ред.). Уже и Ахметов с ними судится, Приватбанк, Ощадбанк. Там, к чему я имел отношение – что-то все время выигрываем. Там где я есть, и там, где меня нет, но я понимаю о юридических процессах – там под $2 млрд сумма убытков. Кстати, "ПриватБанк" тоже судится – у них иск больше, чем $1 миллиард. В разных странах идет рассмотрение. Вот я знаю, что в Швейцарии потерпели серьезное фиаско россияне", – сказал Коломойский.

Он говорит, что по итогам процессов возможны аресты российского имущества за рубежом.

"На это и рассчитываем. Или долги Украины какие-то удастся погасить. Сейчас работают юристы над тем, чтобы долг Украины, который существует, за которые Украина судится, – там миллиарды по обязательствам перед РФ, или, например, 110 млн. за "Татнафту", возможно, после победы в судах удастся законно списать. Непростая задача, но реализуемая", – прокомментировал миллиардер.

Украинские компании судятся с РФ за потерянное имущество в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

2 октября Апелляционный суд Киева разрешил экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету и еще 17 компаниям взыскать с России компенсацию за имущество в Крыму.

26 ноября Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд в Париже. Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.

При этом первый шаг в суде "Ощадбанк" сделал в июле 2015 года. Тогда госбанк отправил официальное письмо в РФ с заявлением о том, что с их инвестициями на полуострове обращаются незаконно.

Также Гаагский арбитраж принял положительное решение в деле НАК "Нафтогаз Украины" против России за потерянные активы в аннексированном Крыму.

Как сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, сумма выигрыша пока не уточняется и будет объявлена ​​в ближайшее время. В то же время НАК потребовал у России компенсации в размере 5 млрд долларов.

В России решение арбитража признать отказались, ссылаясь на то, что у суда якобы отсутствует юрисдикция на рассмотрение данного спора. В Минюсте РФ пообещали применить все необходимые меры, чтобы интересы России были представлены и защищены.

В результате аннексии Крыма "Нафтогаз" потерял на полуострове инфраструктуру для транспортировки и добычи газа и нефти, в частности буровые установки на шельфе Черного моря, компрессорные и другие станции. Все это имущество "власть" аннексированного Крыма "национализировала" сразу после аннексии.

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