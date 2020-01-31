Суммы снизят на 30%: Гончарук пообещал экономию на отоплении в январе и феврале

Суммы в платежках за отопление, которые украинцы получат за январь и февраль, будут снижены так же, как и за декабрь.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания в Кабмине. Он добавил, что итоговое снижение будет зависеть от действий местной власти.

"За декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местной власти еще предстоит приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло", – сказал Гончарук.

В Кабмине добавили, что стоимость отопления в сторону уменьшения пересчитали на 143 предприятии теплокоммунэнерго в 21 области и в Киеве.

Платежки за отопление

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стартовал отопительный сезон, а вместе с ним – заоблачные суммы в коммунальных платежках. Однако некоторых украинцев ждал сюрприз. К примеру, в ноябре тариф на отопление снизился в среднем на 35%.

В Украине задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по итогам ноября увеличилась на 16,4% – до 55,1 млрд грн.

20 января Алексей Гончарук сообщил, что тарифы на тепло и горячую воду в 124 городах Украины за декабрь 2019 года снизили на 30%.

В Украине изменится цена на газ для бытовых потребителей. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, она теперь будет жестко привязана к цене топлива на нидерландском газовом хабе. Это может привести к снижению цены.

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