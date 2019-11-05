Субсидии в Украине: Гончарук рассказал, кто их получит в 2020 году

Субсидии в Украине в 2020 году будут платиться только тем, кто в них действительно нуждается. В первую очередь – пожилым людям и малообеспеченным семьям.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, представляя подготовленный ко второму чтению проект бюджета на 2020 года. "Доход каждого человека не должен быть меньше реального прожиточного минимума. Это должна быть достаточная сумма денег, чтобы прожить на нее месяц", – сказал Гончарук. (Новость дополнена комментарием министра финансов Оксаны Маркаровой).

Он опроверг информацию, что что в следующем году не будет денег на пенсии, будут уменьшены субсидии. "Это неправда. Все, кому нужны субсидии в этом отопительном сезоне, ее получат. Да, мы работаем над эффективностью, мы хотим, чтобы субсидии получали те, кому они нужны. Если у вас дом в 600 квадратных метров, если вы трижды за год ездите за границу, если у вас дорогой автомобиль, значит – это признак, что не вам в первую очередь нужно помогать. За счет улучшения эффективности этой системы мы будем пытаться предоставлять ресурсы только тем, кто сам может не справиться", – сказал Гончарук.

По его словам, главная задача правительства по субсидиях – чтобы малообеспеченная семья в среднем не тратила на коммунальные услуги более 15% своего совокупного дохода. И деньги в бюджете для обеспечения этого стандарта есть.

"В условиях ограниченного ресурса мы посмотрели, кто больше всего нуждается. Мы приняли решение, что пожилым людям, тем, кто смотрит за одинокими пенсионерами старше 80 лет – людям, которые сами не могут справиться – мы им решили дать помощь в первую очередь. Мы будем делать это и по другим категориям, как только будет ресурс", – сказал Гончарук.

Министр финансов Оксана Маркарова добавила, что на субсидии в бюджете-2020 предусмотрено 48 млрд грн. Критерии для их получения не меняли.

"Мы не меняли критерии по программе. Наоборот, добавили категории, например, детские дома семейного типа. Субсидий хватит. Что касается проверок, то также никаких особенных новшеств не будет. Люди, которые подают документы, они понимают, что должны подавать правдивую информацию", – сказала Маркарова.

Субсидии в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине накануне отопительного сезона в несколько раз увеличивается число субсидиантов. При этом осенью 2019-го семьи будут получать помощь по новым правилам.

Украинские семьи, которые нуждаются в субсидиях, будут платить за коммунальные услуги не более 15% от своих доходов.

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