США ударят по "Северному потоку-2": санкции включили в проект бюджета

В проект военного бюджета США включили санкции против "Северного потока-2". Это лишит американского президента Дональда Трампа возможности заблокировать ограничения.

Санкции, которые упомянуты в приложении к Закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act, NDAA), направлены на прекращение строительства газопровода "Северный поток – 2", рассказал агентству помощник одного из сенаторов-республиканцев, передает Bloomberg.

Северный поток-2, иллюстрация

Кто попадет под санкции:

компании, которые занимаются прокладкой труб газопровода на глубине 100 футов и ниже;

иностранцы, которые в любом качестве содействовали этим компаниям в строительстве "Северного потока-2";

Как накажут:

откажут в выдаче американских виз (касается должностных лиц компаний и основных акционеров);

заблокируют имущество (счета, активы, запретят любые операции) в США;

откажут в гарантиях, страховании, кредитах на сумму от $10 млн;

откажут в экспорте любых товаров и услуг.

Если под санкции попадет финансовое учреждение, закон предлагает следующие санкции:

запретят производить операции с долговыми инструментами США;

запретят обслуживание в качестве хранилища госфонда США;

запретят любые закупки товаров или услуг;

запретят операции в иностранной валюте, любые переводы.

Закон о санкциях может вступить в силу, только если его подпишет президент США Дональд Трамп. Американские законодатели опасаются, что Трамп может заблокировать законопроект. Чтобы исключить такую возможность, сенатор Круз настаивал на включении санкций в законопроект об обороне, который в любом случае будет принят.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Дания, которая сперва отказала в выдаче разрешения на строительство "Северного потока-2" и запросила дополнительную экспертизу, выдала первое разрешение на прокладку другого газопровода Baltic Pipe.

Также влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что отсутствие разрешения Дании на прокладку в ее территориальных водах газопровода "Северный поток-2" ставит под угрозу его своевременный запуск.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет Балтийским морем, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две нитки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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