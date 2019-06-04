США раскрыли детали удара по России: что ждет Путина

Когрес США опубликовал детали новых санкций против главного проекта президента РФ Владимира Путина "Северного потока-2". Наказывать будут не только тех, кто строит трубопровод, но и тех, кто помогает строительству.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Документ еще предстоит принять, однако, учитывая позицию и американского президента Дональда Трампа, и Конгресса, скорее всего, санкции будут введены.

Кто попадет под санкции:

компании, которые занимаются прокладкой труб газопровода на глубине 100 футов и ниже;

иностранцы, которые в любом качестве содействовали этим компаниям в строительстве "Северного потока-2";

Как накажут:

откажут в выдаче американских виз (касается должностных лиц компаний и основных акционеров);

заблокируют имущество (счета, активы, запретят любые операции) в США;

откажут в гарантиях, страховании, кредитах на сумму от $10 млн;

откажут в экспорте любых товаров и услуг.

Карта Северного потока-2

Если под санкции попадет финансовое учреждение, закон предлагает следующие санкции:

запретят производить операции с долговыми инструментами США;

запретят обслуживание в качестве хранилища госфонда США;

запретят любые закупки товаров или услуг;

запретят операции в иностранной валюте, любые переводы.

В "Нафтогазе" уверены, что новые санкции против проекта Путина вступят в силу уже в ближайшие месяцы. Глава компании Андрей Коболев заявил, что в отличие от других подобных документов, этот законопроект содержит не призыв, а требование ввести санкции в отношении лиц, задействованных в определенных видах работ и услуг для завершения "Северного потока-2".

"Важно, что в законопроекте Круза-Шахин говорится о санкциях, которые с хирургической точностью нацелены именно на вражеский для Украины проект "Газпрома". В отличие от статьи 232 санкционного закона CAATSA, под предложенные санкции не будут подпадать другие инфраструктурные проекты, в которых могут быть заинтересованы западные компании", – написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

Дания отказала России в "альтернативном маршруте" "Северного потока-2" в обход ее территориальных вод и запросила дополнительную информацию об экологическом влиянии от такой стройки.

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