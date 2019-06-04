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/Рынки и компании

США раскрыли детали удара по России: что ждет Путина

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Когрес США опубликовал детали новых санкций против главного проекта президента РФ Владимира Путина "Северного потока-2". Наказывать будут не только тех, кто строит трубопровод, но и тех, кто помогает строительству.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Документ еще предстоит принять, однако, учитывая позицию и американского президента Дональда Трампа, и Конгресса, скорее всего, санкции будут введены.

Кто попадет под санкции:

  • компании, которые занимаются прокладкой труб газопровода на глубине 100 футов и ниже;

  • иностранцы, которые в любом качестве содействовали этим компаниям в строительстве "Северного потока-2";

Как накажут:

  • откажут в выдаче американских виз (касается должностных лиц компаний и основных акционеров);

  • заблокируют имущество (счета, активы, запретят любые операции) в США;

  • откажут в гарантиях, страховании, кредитах на сумму от $10 млн;

  • откажут в экспорте любых товаров и услуг.

Карта Северного потока-2

Карта Северного потока-2

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Если под санкции попадет финансовое учреждение, закон предлагает следующие санкции:

  • запретят производить операции с долговыми инструментами США;

  • запретят обслуживание в качестве хранилища госфонда США;

  • запретят любые закупки товаров или услуг;

  • запретят операции в иностранной валюте, любые переводы.

В "Нафтогазе" уверены, что новые санкции против проекта Путина вступят в силу уже в ближайшие месяцы. Глава компании Андрей Коболев заявил, что в отличие от других подобных документов, этот законопроект содержит не призыв, а требование ввести санкции в отношении лиц, задействованных в определенных видах работ и услуг для завершения "Северного потока-2".

"Важно, что в законопроекте Круза-Шахин говорится о санкциях, которые с хирургической точностью нацелены именно на вражеский для Украины проект "Газпрома". В отличие от статьи 232 санкционного закона CAATSA, под предложенные санкции не будут подпадать другие инфраструктурные проекты, в которых могут быть заинтересованы западные компании", – написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

Дания отказала России в "альтернативном маршруте" "Северного потока-2" в обход ее территориальных вод и запросила дополнительную информацию об экологическом влиянии от такой стройки.

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Тема
Северный поток-2
Теги
Северный поток - 2санкции
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Ой, напугали! Ну введут санкции, ну продлят еще пенсионный возраст, а нищих 20 или 30 миллионов, разницы почти никакой, кроме, как для этих людей, но кого они волнуют! И что? Пальмовое масло небось не закончится. Вобщем, "Врагу не сдается наш гордый Варяг, Пощады никто не желает." А если и желает, так кто ж их будет спрашивать! Ну, а ежели совсем скверно придётся, так согреет мысль, что зато украинцы все ОПЯТЬ вымерзнут. Это с ними уж который год происходит.
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