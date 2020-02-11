США помогут союзникам в борьбе с Россией: Белый дом объявил сумму

Соединенные Штаты Америки в 2021 финансовом году собираются выделить странам Европы и Азии не менее $700 млн на "противодействие влиянию России".

Об этом говорится в проекте бюджета, который был обнародован на сайте Белого дома. "В то время, как американский народ продолжает сталкиваться с угрозой со стороны исламистов и международной преступности, перед Америкой также возникают вызовы со стороны возрождающихся государств-конкурентов, включая Китай и Россию", – сказано в документе.

К слову, военная помощь США Украине в 2020 году составит $365 млн.

Противодействие России

Предполагается, что США выделят $700 млн помощи странам Европы и Центральной Азии для защиты их территориальной целостности и "противодействия российскому влиянию". Также союзники США эти деньги смогут потратить на отказ от российского вооружения и устранение зависимости от РФ в торговле и энергетике. Отмечается, что правительство России эксплуатирует эти сферы, чтобы влиять на другие государства.

Проект бюджете США на 2021 год Белый дом

"Бюджет также предусматривает $24 млн на противодействие российской пропаганде и дезинформации", – сказано в проекте бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 июля стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине. Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения.

29 августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

Позже стало известно, что Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

С сентября по ноябрь 2019 года Украина уже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму 43 млн долларов.

Как стало известно, Трамп лично приказал отобрать у Украины военную помощь.

США в 2020 году дадут Украине помощь на сумму $700 млн. В частности, $365 млн составит военная помощь.

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