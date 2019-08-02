США остановят "Северный поток-2"? Трамп готовит удар по Путину

США могут вступить в очередной экономический конфликт. На сей раз под прицелом американцев оказались компании ЕС, которые помогают строить "Северный поток-2". Соответствующий законопроект уже поддержали в комитете Сената.

Такой шаг возмущает не только россиян, но и ЕС. Их компании рискуют оказаться под американским ударом. А вот для украинцев все, что может сорвать запуск "трубы" – в плюс.

OBOZREVATEL разобрался, чего ждать от новых санкций и зачем это США.

Что в новых санкциях?

Сейчас Россия в партнерстве с Германией строят газопровод "Северный поток-2" в обход Украины. Немцы хотят стать масштабным газовым хабом, поэтому им такие поставки выгодны. Но если газопровод достроят, доставлять российское голубое топливо через Укратну не будут (или существенно ограничат объемы).

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А это 3% украинского ВВП. Кроме того, как заявляют республиканец Тед Круз и демократ Джин Шейхин, если Россия не будет зависеть от украинского газопровода, это развяжет им руки для полноценной военной атаки. Американцы предложили новые санкции, чтобы остановить компании от участия в этом проекте.

Кто попадет под санкции:

компании, которые занимаются прокладкой труб газопровода на глубине 100 футов и ниже;

иностранцы, которые в любом качестве содействовали этим компаниям в строительстве "Северного потока-2".

Как накажут:

откажут в выдаче американских виз (касается должностных лиц компаний и основных акционеров);

заблокируют имущество (счета, активы, запретят любые операции) в США;

откажут в гарантиях, страховании, кредитах на сумму от $10 млн;

откажут в экспорте любых товаров и услуг.

Газовая карта Европы

Если под санкции попадет финансовое учреждение, закон предлагает следующие санкции:

запретят производить операции с долговыми инструментами США;

запретят обслуживание в качестве хранилища госфонда США;

запретят любые закупки товаров или услуг;

запретят операции в иностранной валюте, любые переводы.

Так санкции уже приняли?

Нет. Документ согласовал только комитет! Понадобятся еще недели, чтобы пройти Сенат и Палату представителей. А уже потом президент Дональд Трамп должен подписать санкции.

Как и на кого повлияет "Северный поток-2":

Украина потеряет транзитную выручку (3% ВВП) и влияние на РФ;

США потеряют рынок сбыта сжиженного газа в Европе и политические дивиденды из-за "выигрыша Путина";

Германия станет главным газовым хабом Европы;

Россия благодаря диверсификации потеряет зависимость от украинской ГТС и сможет выбить низкие тарифы на транзит.

И, скорее всего, Трамп такое решение поддержит. Во-первых, накануне выборов это позволит создать ему имидж независимого от России борца, который отстаивает интересы Штатов. Во-вторых, "Северный поток-2" не выгоден и американцам. В их планах самим поставлять сжиженный газ в Европу. Поэтому идея постепенно вытеснить РФ и избавиться от российского газа – в их пользу.

Новые санкции остановят "Северный поток-2"?

Пока говорить об остановке не приходится. И без того Дания отказалась без дополнительной экспертизы давать согласие на то, чтобы трубу прокладывали на территории их вод. Но если к этому добавятся еще и санкции – часть компаний могут вовсе отказаться от работы.

Это однозначно отсрочит запуск и сорвет сроки. Для Украины такое развитие событий шанс заставить РФ до января 2020-го подписать новый транзитный контракт. Выхода у них не будет – либо оставить Европы в ситуации дефицита газа, или пойти на уступки с Украиной. Хотя, как показывает практика, например, 2008-го, россияне вполне способны пойти на открытый шантаж и просто перестать поставлять газ.

В "Нафтогазе" уверены, что новые санкции против проекта Путина вступят в силу уже в ближайшие месяцы. Глава компании Андрей Коболев заявил, что в отличие от других подобных документов, этот законопроект содержит не призыв, а требование ввести санкции в отношении лиц, задействованных в определенных видах работ и услуг для завершения "Северного потока-2".

"Важно, что в законопроекте Круза-Шахин говорится о санкциях, которые с хирургической точностью нацелены именно на вражеский для Украины проект "Газпрома". В отличие от статьи 232 санкционного закона CAATSA, под предложенные санкции не будут подпадать другие инфраструктурные проекты, в которых могут быть заинтересованы западные компании", – написал он на своей странице в Facebook.

Хорошо. И как это на меня может повлиять?

В этом году – никак. Но уже в следующем есть два плохих сценария и один хороший. Первый – РФ шантажирует Украину подписать договор на короткий период до запуска "Северного потока-2", а затем сокращает транзит через нашу территорию. Если "Нафтогаз" на это пойдет, украинская экономика недополучит миллиарды долларов прибыли. А это отразится и на курсе доллара, и на уровень бюджета, а, как в следствии, на благосостоянии всех украинцев.

Еще один сценарий развития событий предполагает, что РФ решится на отключение поставок. А это может вызвать нехватку голубого топлива и в Украине. Цены на газ вырастут, придется искать других поставщиков.

Третий сценарий наиболее благоприятный– "Северный поток-2" не запустится вовремя, РФ под давлением ЕС согласится подписать с Украиной долгосрочный контракт и фактически разделит поставки, соблюдая наши интересы.

Убытков не избежать

Украина в случае запуска газопровода в обход своей территории может потерять около 2-3% ВВП, подсчитали в Министерстве финансов. И к такой перспективе стоит готовиться. Все страны, которые должны были дать свое разрешение на строительству, уже это сделали. В проект инвестировали огромные деньги и терять их не собираются.

Официальный Берлин поясняет: юридических оснований для того, чтобы свернуть проект, нет. Германия в первую очередь преследует свои собственные интересы. После запуска СП-2 она станет крупнейшим газовым хабом в Европе и получит колоссальные прибыли, поясняет эксперт-международник Максим Яли. "Я могу вам на 99% сказать, что он состоится. Потому что бабло побеждает все", – заявил он.

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