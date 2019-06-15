США обвинили Иран в атаке: что будет с ценами на нефть

Между США и Ираном произошло очередное обострение. 13 июня неизвестные обстреляли на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) танкеры с нефтью. В результате стоимость нефти выросла с $59 до $62 за баррель.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, аналитик "Альпари" Максим Пархоменко уверен: цены на нефть уже учитывают динамику новостей и в большей мере рынок не столько беспокоит инцидент в проливе, как мировой спрос на нефть.

"В случае полномасштабной войны цены могут вырасти до $100 за баррель, но в данный момент вероятность такого события небольшая. В большой мере рынок беспокоит будущий спрос на нефть из-за возможного замедления мировой экономики и, как следствие, снижение спроса на энергию. В связи с этим стоимость нефти не будет расти столь стремительными темпами и бензин на наших заправках не изменится в цене", – поясняет эксперт.

Коллаж

Новости Цены на нефть упали после атаки на танкеры в Оманском заливе

С такой же оценкой соглашается и Владимир Мазуренко: он считает, что резкие шаги со стороны США и Ирана возможны, однако, скорее всего, ситуация продолжит развиваться по уже сложившемуся сценарию. "Те угрозы, которые слышим с обеих сторон, они скорее могут сдержать резкие шаги, но, думаю, около $60 в 2019-м – наиболее вероятный сценарий", – отмечает Мазуренко.

Ряд аналитиков прогнозирует, что эскалация конфликта между США и Ираном может привести к скачку нефтяных котировок на 7 долларов за баррель, сообщает "Интерфакс".

В то же время другие эксперты отмечают, что пока рано говорить о том, как события в Оманском заливе повлияют на ситуацию на рынке.

Напомним, у побережья Объединенных Арабских Эмиратов 13 июня вследствие обстрела загорелись два танкера с нефтью, которые шли из Саудовской Аравии в Сингапур.

В нападении на судна госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран. Он поручил послу США в ООН поднять соответствующий вопрос на Совете Безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 мая беспилотники йеменских повстанцев ударили по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. В подготовке атаки на американских союзников подозревают Иран.

19 мая король Саудовской Аравии призвал лидеров арабских стран на экстренный саммит на тему отношений с Ираном.

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