Срыв "Северного потока-2": немецкие СМИ назвали убытки и роль Дании

Строительство газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится дороже. Главная причина - отказ в разрешении на строительство со стороны Дании. Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.
"Строительство трубопровода через Балтийское море будет для предприятия Nord Stream 2 гораздо дороже, чем запланировано", – говорится в сообщении немецкой радиокомпании NDR. Представитель Nord Stream 2 назвал это тактикой сваливания со стороны Дании. Задержка разрешения на планирование на несколько месяцев может привести к дополнительным расходам в несколько сотен миллионов евро.
Газопровод уже стоит более девяти миллиардов евро. В настоящее время проложено более 2000 километров труб. Первоначально Россия хотела поставлять природный газ в ЕС с помощью "Северного потока-2" до конца этого года. Однако уже известно, что все сроки сорваны.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок в Газовую директиву ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, усиливающих требования к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок в Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
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