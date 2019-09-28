Срыв "Северного потока-2": немецкие СМИ назвали убытки и роль Дании

Строительство газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится дороже. Главная причина - отказ в разрешении на строительство со стороны Дании. Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

"Строительство трубопровода через Балтийское море будет для предприятия Nord Stream 2 гораздо дороже, чем запланировано", – говорится в сообщении немецкой радиокомпании NDR. Представитель Nord Stream 2 назвал это тактикой сваливания со стороны Дании. Задержка разрешения на планирование на несколько месяцев может привести к дополнительным расходам в несколько сотен миллионов евро.

Газопровод уже стоит более девяти миллиардов евро. В настоящее время проложено более 2000 километров труб. Первоначально Россия хотела поставлять природный газ в ЕС с помощью "Северного потока-2" до конца этого года. Однако уже известно, что все сроки сорваны.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Как сообщал OBOZREVATEL:

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