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28 сентября • обновлено в 11:14
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Срыв "Северного потока-2": немецкие СМИ назвали убытки и роль Дании

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Строительство газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится дороже. Главная причина - отказ в разрешении на строительство со стороны Дании. Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

"Строительство трубопровода через Балтийское море будет для предприятия Nord Stream 2 гораздо дороже, чем запланировано", – говорится в сообщении немецкой радиокомпании NDR. Представитель Nord Stream 2 назвал это тактикой сваливания со стороны Дании. Задержка разрешения на планирование на несколько месяцев может привести к дополнительным расходам в несколько сотен миллионов евро.

Газопровод уже стоит более девяти миллиардов евро. В настоящее время проложено более 2000 километров труб. Первоначально Россия хотела поставлять природный газ в ЕС с помощью "Северного потока-2" до конца этого года. Однако уже известно, что все сроки сорваны.

Срыв "Северного потока-2": немецкие СМИ назвали убытки и роль Дании

Новости
Дания пойдет на уступки? Россия сделала смелое заявление по "Северному потоку-2"

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Северный поток-2
Место
Украина
Тег
Северный поток - 2
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Пигин Макс
Пигин Макс
А тем временем... "Дания приостановила добычу на крупнейшем месторождении Тайра ". "на месторождение Тайра приходится 90% добычи газа в стране, 1,5 млн хозяйств снабжаются природным газом из этой области. " ------------------------------------------------ Похоже на то, что Дания перенимает опыт нерабов по выстрелам в собственную ногу...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Никто уже не сомневается, что СП2 будет построен. Задержка тоже не критична. Если транзита через Украину не будет и Европе не хватит газа, придётся разрешить загружать существующие потоки не на 50,а на 100%,вот и все. Пэрэмога где?
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Кристина Стефанова, вот дурында, пеки блины...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Тем более ка Зеля пожаловался Трампу на Европейцев,они тем более не захотят иметь дела с кастрюлеголовыми..
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