Спровоцируют хаос: в США испугались вводить санкции против "Роснефти"

В США собираются ввести санкции в отношении "Роснефти" за работу в Венесуэле, но опасаются, что это спровоцирует хаос на мировом рынке и скачок цен на нефть.
Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщило агентство Bloomberg, передает "Интерфакс". Агентство напоминает, что подобные санкции США вводили против "Русала". Несмотря на то, что они так и не вступили полностью в силу, помимо самой компании пострадали ее клиенты по всему миру, а рост цен на алюминий достигал 20%.
Санкции против российской компании могут ввести за то, что она увеличила торговлю нефтью из Венесуэлы. На этой неделе, после того, как президент США Дональд Трамп в обращении к нации пообещал "сокрушить тиранию" Николаса Мадуро, советник по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил, что американские власти намерены в ближайшие недели рассмотреть вопрос о введении санкций в связи с деятельностью "Роснефти" в Венесуэле.
"Роснефть" ранее поясняла, что поставки в рамках предоплаченных (до введения санкций) контрактов не нарушают санкционный режим и разрешены американскими властями.
Санкции против "Роснефти"
Как писал OBOZREVATEL:
23 января 2019 года Венесуэлу охватили масштабные протесты. На митинги против президента Николаса Мадуро вышли тысячи людей.
На улицах Каракаса начались столкновения между протестующими и силовиками. Военные начали использовать слезоточивый газ, а вскоре открыли стрельбу по людям.
В тот же день лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро. Президент США поддержал его и признал новым лидером государства. Вскоре на аналогичный шаг пошли еще 9 стран.
Накануне Мадуро жестко ответил на ультиматум Европы, обвинив ее в потакании американскому главе Дональду Трампу.
31 января Европарламент принял резолюцию, в которой признал и.о. президента Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным временным главой страны.
2 февраля Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы.
Дональд Трамп заявил о возможности задействование американских вооруженных сил в Венесуэле.
30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал народ к свержению президента Николаса Мадуро и объявил, что венесуэльская армия поддержала его.
24 сентября на встречу с президентом России Владимиром Путиным прилетел лидер Венесуэлы Николас Мадуро.
21 января 2020 года Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и его союзники работают над сменой власти в Венесуэле.
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