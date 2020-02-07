Спровоцируют хаос: в США испугались вводить санкции против "Роснефти"

В США собираются ввести санкции в отношении "Роснефти" за работу в Венесуэле, но опасаются, что это спровоцирует хаос на мировом рынке и скачок цен на нефть.

Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщило агентство Bloomberg, передает "Интерфакс". Агентство напоминает, что подобные санкции США вводили против "Русала". Несмотря на то, что они так и не вступили полностью в силу, помимо самой компании пострадали ее клиенты по всему миру, а рост цен на алюминий достигал 20%.

Санкции против российской компании могут ввести за то, что она увеличила торговлю нефтью из Венесуэлы. На этой неделе, после того, как президент США Дональд Трамп в обращении к нации пообещал "сокрушить тиранию" Николаса Мадуро, советник по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил, что американские власти намерены в ближайшие недели рассмотреть вопрос о введении санкций в связи с деятельностью "Роснефти" в Венесуэле.

"Роснефть" ранее поясняла, что поставки в рамках предоплаченных (до введения санкций) контрактов не нарушают санкционный режим и разрешены американскими властями.

Санкции против "Роснефти"

Как писал OBOZREVATEL:

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