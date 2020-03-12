Польша предупредила Европу об угрозе от "газопровода Путина"

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что газопровод "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины, – угроза для Европы.

По его мнению, он представляет собой угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности. Об этом министр сказал в интервью РБК.

"Северный поток-2"

"Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика – "Газпрома". Это приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок", – заявил министр.

По его словам, газопровод не повышает "разнообразие" ни поставщиков энергии, ни поставок в регионе Центральной и Восточной Европы.

Отвечая на вопрос, намерена ли Варшава продлить с Россией контракт о транзите газа, Чапутович заявил, что "Польша готова к любому сценарию", но отказался раскрывать стратегию Варшавы на переговорах. Текущий контракт на транзит газа между Польшей и Россией истекает в мае 2020 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины. Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод.

Объем газа, который будет поступать по "Северному потоку-2", не сможет удовлетворить и половины потребностей Европы. Об этом говорится в годовом отчете немецкого партнера "Газпрома" компании Uniper.

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