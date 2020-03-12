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12 марта • обновлено в 14:30
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Польша предупредила Европу об угрозе от "газопровода Путина"

2.1т
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Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что газопровод "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины, – угроза для Европы.

По его мнению, он представляет собой угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности. Об этом министр сказал в интервью РБК.

"Северный поток-2"

"Северный поток-2"

"Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика – "Газпрома". Это приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок", – заявил министр.

По его словам, газопровод не повышает "разнообразие" ни поставщиков энергии, ни поставок в регионе Центральной и Восточной Европы.

Отвечая на вопрос, намерена ли Варшава продлить с Россией контракт о транзите газа, Чапутович заявил, что "Польша готова к любому сценарию", но отказался раскрывать стратегию Варшавы на переговорах. Текущий контракт на транзит газа между Польшей и Россией истекает в мае 2020 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины. Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

  • Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

  • Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

  • Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод.

  • Объем газа, который будет поступать по "Северному потоку-2", не сможет удовлетворить и половины потребностей Европы. Об этом говорится в годовом отчете немецкого партнера "Газпрома" компании Uniper.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Северный поток-2
Место
Польша
Теги
газопровод Северный поток - 2
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Комментарии
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Крым Андрей
Крым Андрей
Подстилки раньше Британии, а сейчас США, вылезают из кожи, продвигая задание старших - чтобы взбесившуюся Украину продолжала кормить Россия. и при этом ещё и США могли бы держать руку на кранике, имея возможность прикрыть его на Украине.
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Питон Каа
Питон Каа
Ну а кто заставляет Польшу покупать газ у "ненадежного" Газпрома? Есть много других поставщиков, те же США. И при чем тут европейская солидарность и энергетическая безопасность? Страны "свободного мира" должны быть свободны в выборе поставщиков ресурсов, а не исполнять чьи-то директивы иначе какой же это "свободный мир" получается - Варшавский договор 2.0 это получается.
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Нашли "союзника" , изучайте историю .
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