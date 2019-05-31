В последние годы переход платежного сервиса из банков в финтех компании стал очевиден. В конкурентной схватке за снижение стоимости транзакции уверенно побеждают технологии. Классические английские банки до сих пор используют и модернизируют IT решения, разработанные еще в 70х годах прошлого века, что замедляет внедрение инноваций. Инертность объясняют заботой о надежности системы. Так ли это?

21 мая всемирный ФинТех форум в Лондоне открыли представители хайстрит банков: HSBC, Barclays, Lloyds. Их доклады свидетельствуют о желании отложить кооперацию с финтех компаниями на неопределенное будущее. Пусть финтех сперва подрастет, окрепнет, а мы тем временем подумаем, как выстраивать взаимодействие, — заявляют банкиры, которым сложно представить возможность ухода с рынка под давлением конкуренции. Для примера, Lloyds банк основан 1765 году, в 2009 объединился в банковскую группу с HBOS, берущим свое начало в банке Шотландии с 1695 года. Предшественник Barclays был основан в 1690 году в Лондоне. Традиционные банки владеют 90% депозитной базы Британии и продолжают оказывать честь в открытии счета после детального "изучения клиента" (идентификация клиента и проверка происхождения средств). Необанки такие как Starling и Monzo, основанные в последнее десятилетие, ведут борьбу за клиента и активно наращивают число пользователей.

Финтех компании (TransferWise, Revolut, Monese) и необанки наступают на все основные функции классического банкинга:

• Автоматизированная идентификация клиента и открытие счета без физического посещения отделения (Starling — Британия, Монобанк — Украина).

• Платежи и переводы (несмотря на получение банковской лицензии в Литве лишь в конце прошлого года Revolut набрал более четырех миллионов клиентов, а оценка компании денежных переводов TransferWise составила $3,5 млрд).

• Инвестиционный банкинг (искусственный интеллект замещает инвестиционного банкира с Crossbridge Connect, запущен в конце 2016 года в Сингапуре)

• Кредитование (RSF социальные финансы — Флорида, США)

Регуляторы всех стран едины в желании сохранить контроль над происхождением и использованием денег. Борьба с терроризмом и легализацией денег, полученных преступным путем осуществляется лучше и эффективнее при использовании современных технологий. Регуляторы все большего количества стран понимают, что машина работает без эмоций и более четко в вопросе проверки благонадежности клиентов.

Британское законодательство разделяет платежную и банковскую деятельность. Право на размещение депозитов и выдачу кредитов остается только у банков. Финтех компании обязаны открывать отдельные счета для хранения денег клиентов и размещения собственных средств. Использование денег вкладчиков в операционной деятельности — запрещено. Сегрегированные счета гарантируют надежное хранение денег клиентов.

В то время как крупные банки не готовы признать переход платежного сервиса к финтеху, международная служба переводов TransferWise получила очередное вторичное финансирование на сумму $292 млн.

Опасна ли для банков передача платежного сервиса на аутсорс? Технически деньги остаются в банке. Платежи являются для них не столько источником заработка, как головной болью. Конкуренция на рынке платежей вынудит банки снижать стоимость транзакции, обновлять свои платежные инструменты или покупать успешные финтех компании. Позиция выжидания бесперспективна: либо хайстрит банки поглотят финтех, либо необанки (Starling, Monzo) откусят у классических финансовых институтов все больший платежного бизнеса. В принципе, Хай Стрит банки должен устраивать любой из этих вариантов развития событий. Главное, чтобы они поняли это как можно быстрее и приняли для себя любое из двух возможных решений. В противном случае, они будут вынуждены нести убытки в платежном бизнесе. В конечном итоге, никому еще не удавалось долго стоять на пути прогресса.

В борьбе банков и финтеха образовалась вакантная ниша специализированного банка, который будет обслуживать исключительно финтех компании. Платежные сервисы накапливают колоссальные остатки денежной массы, так как не могут использовать средства пользователей на защищенных банковских счетах. Рынок готов к появлению появление банка, миссией которого станет качественный B2B сервис для платежных институтов новой формации.

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