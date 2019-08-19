Снять санкции: в ЕС неожиданно подыграли России

Французские коммунисты высказались за отмену Европейским Союзом антироссийских санкций.

Об этом заявил национальный секретарь Французской коммунистической партии, депутат Национального собрания Фабьен Руссель, передает "Российская газета".

"На мой взгляд, следует вернуться к прежнему положению дел в коммерческих отношениях и отменить санкции, направленные против России", – сказал Руссель.

Он сделал оговорку – что так можно будет сделать, когда станет ясно, что ситуация на Донбассе и Крыму улучшается.

По словам парламентария, из-за штрафов, наложенных на Россию, страдают французские производители молока, свинины и говядины.

Французские коммунисты поддержали Россию 24 tv

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания ввела запрет на поставки в Российскую Федерацию подводных аппаратов. Одновременно с этим вводятся ограничения на продажу сопутствующего оборудования, программного обеспечения и технологий. Это сделано для того, чтобы Россия не могла вмешиваться в работу подводных кабелей связи.

В результате финансовых санкций Запада экономика России потеряла более 800 млрд рублей (12 млрд долларов).

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