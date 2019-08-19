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Снять санкции: в ЕС неожиданно подыграли России

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Французские коммунисты высказались за отмену Европейским Союзом антироссийских санкций.

Об этом заявил национальный секретарь Французской коммунистической партии, депутат Национального собрания Фабьен Руссель, передает "Российская газета".

"На мой взгляд, следует вернуться к прежнему положению дел в коммерческих отношениях и отменить санкции, направленные против России", – сказал Руссель.

Он сделал оговорку – что так можно будет сделать, когда станет ясно, что ситуация на Донбассе и Крыму улучшается.

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По словам парламентария, из-за штрафов, наложенных на Россию, страдают французские производители молока, свинины и говядины.

Французские коммунисты поддержали Россию

Французские коммунисты поддержали Россию

24 tv

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания ввела запрет на поставки в Российскую Федерацию подводных аппаратов. Одновременно с этим вводятся ограничения на продажу сопутствующего оборудования, программного обеспечения и технологий. Это сделано для того, чтобы Россия не могла вмешиваться в работу подводных кабелей связи.

В результате финансовых санкций Запада экономика России потеряла более 800 млрд рублей (12 млрд долларов).

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Тема
Санкции против России
Место
Франция
Теги
санкции Россия - страна-агрессор
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