Дмитрий Исаенко назвал условия замены ветхого жилья в Украине

Вице-президент Конфедерации строителей Украины Дмитрий Исаенко рассказал, как в Украине могут заменить ветхое жилье на новое.

Об этом Дмитрий Исаенко написал в своем блоге на OBOZREVATEL.

“Строительные компании охватывают все новые территории, однако возможности для этого иссякают. Под стройплощадки уходят земли заброшенных заводов, потерявших свое целевое назначение депрессивных промзон”, - прокомментировал проблему Исаенко. - Нужны изменения в действующее законодательство, содействующие реконструкции ветхого жилья. Прежде всего, это вопросы финансирования”.

По его словам, выписанный в законодательстве алгоритм не предполагает прямого участия и поддержки государства. Это усиливает риски для застройщика, ведь стоимость квартир, куда будут отселяться люди, может перекрыть прибыль от самого строительства. Таким образом, на рынке может не оказаться застройщика, обладающего достаточным капиталом и способного потянуть реновационное строительство без помощи государственного или городского бюджетов.

Идеальная схема, отмечает эксперт, должна быть такой: на начальном этапе за бюджетные средства строится стартовый дом, в который отселяют людей, а уже затем, снеся старое жилье, на освобожденном участке компания возводит дома, часть прибыли от которых направляется на покрытие долга перед бюджетом. В этом случае минимизируются риски для застройщика, а перед владельцами снесенных “хрущевок” гарантом выступает государство.

Исаенко назвал причину, почему по действующему законодательству с согласием на отселение из “хрущевок” возникает проблема. Для начала реконструкции необходимо получить 100% голосов одобрения собственников (квартиросъемщиков), что в украинских реалиях практически невозможно. По его мнению, для сноса и отселения должно быть достаточно две трети голосов.

“А стимулировать этот процесс необходимо применением к жилой площади подлежащей сносу квартиры коэффициента 1.5. Например, если квартира в ветхом доме имеет 30 квадратных метров жилой площади, то при переселении владелец должен будет получить 45, - уточняет Дмитрий Исаенко. - Такие нормы приняты во многих европейских странах. Их опыт показывает, что данные соотношения делают возможным процесс отселения”.

Эксперт ответил на вопрос, при каких условиях сможет заработать комплексная правительственная программа по реновации ветхого жилья.

“Пока еще имеющиеся в столице свободные участки земли, отводимые под застройку, - гораздо привлекательнее для стройкомпаний с точки зрения и получения разрешительных документов, и отсутствия волокиты с отселением людей, и сулящей рентабельности, - дополняет Исаенко. - А вот когда возникнет непреодолимый дефицит свободных площадок, наступит момент, когда застройщику будет интересно заниматься и таким видом бизнеса, как реконструкция устаревшего жилья. Если же к ситуации дефицита прибавится и стартовое бюджетное финансирование, то будут созданы максимально благоприятные условия для участия бизнеса в подобных программах”.

В 2006 году в Украине был разработан и принят Закон “О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда”. С 2008-го года профильным министерством разрабатывалась правительственная программа "Территория качественного жилья". В двенадцати украинских городах собирались данные о том, где и сколько существует домов устаревшего фонда, которые бы могли подлежать реконструкции. Затем эта информация была преобразована в пилотные проекты, которые даже были согласованы Кабмином. Планировалось реконструировать свыше 5 миллионов квадратных метров. Но к реализации этой задачи так и не приступили из-за отсутствия финансирования.