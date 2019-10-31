Снимки со спутника и дроны: как в Украине аграрии развивают сельское хозяйство

Украинские агропроизводители, которые стремятся работать эффективно, все шире используют телеметрические системы. Информация от спутников или дронов позволяет контролировать технику и следить за производством сельхозпродукции – от первых всходов до получения урожая. Поэтому среди двух одинаковых хозяйств будет выигрывать то, которое использует такие технологии.

Как проконтролировать 500 тыс. гектаров

Больше всего информации дают снимки, которые делают спутники. Информация от них периодически обновляется, поэтому в хозяйствах видят, какие изменения происходят на полях. Частота обновления (от 1–2 дней до нескольких недель) зависит от системы, которой пользуется хозяйство, и от того, бесплатное или платное пользование ею. Это помогает следить, как всходят посевы, достаточно ли в почве влаги и не напала на растения болезнь. Эти данные тем важнее, чем больше хозяйство и чем труднее его контролировать, просто выезжая на место.

В группе компаний "Укрлендфарминг", чей земельный банк является одним из крупнейших в Украине (более 500 тыс. гектаров), рассказывают, что спутниковый мониторинг позволяет не только отслеживать общее состояние полей, но и дает много других данных. Например, информацию о влажности почвы на глубине до одного метра.

Цифровой мониторинг полей

"Если у тебя нет спутниковых снимков, ты не увидишь проблемы. А так ее можно определить в Киеве в офисе и спросить у агронома, что там происходит. Видишь, что понизился уровень вегетации, и спрашиваешь, в чем проблема: то ли на поле уже все поспело, или урожай кто-то съел, или кто-то его уже выкосил. У нас есть специально обученные люди, которые за этим следят. И тогда можно дать агроному информацию о возможных отклонениях и попросить, чтобы он туда поехал или дал объяснение", – отметил руководитель департамента развития и инноваций агробизнеса "Уклендфарминга" Владимир Фантух.

Владимир Фантух

Впрочем, данные от спутников обновляются не так часто, как иногда нужно агропроизводителям. Тогда используют дроны – их операторы выезжают в нужное место и делают облеты.

"Дроны мы используем практически на всех полях. Каждый агроном или руководитель хозяйства, выехав на поле, может сделать снимки и залить на сайт. А потом другой специалист может их посмотреть и понять, в каком состоянии посевы. Бывает и так, что агроном, чтобы его не ругали, сфотографировал для отчета в главный офис лучший участок, "замаскировав" проблемные. В таком случае можно потом облететь поле дроном и увидеть, где состояние поля лучше, а где хуже. Это позволяет, находясь на поле, выявить проблему в каком-то конкретном месте и поехать к нему, чтобы разобраться – есть проблема, или просто показалось", – пояснил Владимир Фантух.

Наблюдения за полем с дрона

Также к цифровым картам полей можно "подвязывать" данные не только от спутников и дронов, но и полученные от других сервисов. Например анализы почвы, отобранных на полях, привязывают к GPS–точкам. И когда в хозяйствах планируют дифференцированное внесение удобрений, то пользуются именно этими точками и данным лабораторных исследований, которые привязаны к тому или другому месту на карте.

"Избегаем 95% краж"

Отдельная сфера, где без сложных технологий уже и шагу нельзя ступить – отслеживания транспорта с помощью GPS.

"Навигационные системы – GPS–трекеры, которые мы устанавливаем на автомобили, комбайны, тракторы – позволяют избегать сюрпризов. Например, мы можем контролировать каждый проход техники по полю – правильно ли трактор или комбайн заехал, правильное ли выбрал направление движения. Сидя в кабинете, можно наблюдать, где комбайн сейчас, что он делает, подряд ли берет, нет ли пропусков, и объехал ли он чужой пай, а может он его смолотил, думая, что это его площадь. Уже нет ситуаций, когда ты неожиданно пришел на поле и увидел совсем не то, что предполагал. Навигационная система позволяет контролировать абсолютно все и быть уверенным, что те или иные виды работ проведены. Хозяйство, у которого есть такой мониторинг, выигрывает перед теми, у которых его нет", – уверен Фантух.

GPS помогает следить за работой техники

Но, пожалуй, самое важное применение GPS–трекеров – предотвращение краж урожая. По подсчетам, в украинских хозяйствах, которые уделяют этому недостаточно внимания, "идти налево" может до 10% продукции. Тогда как трекеры показывают, когда зерновоз незапланированно сошел с маршрута, или комбайн отгрузил собранное в чужую машину.

В "Укрлендфарминге" первые трекеры начали устанавливать еще в 2008 году. Несмотря на то, что тогда они были дорогими, затраты оправдались в первый же год. В компании говорят, что благодаря современным системам контроля количество краж сократилось на 95%. В зависимости от сезона это позволяет возвращать от 2,5 до 8 миллионов гривен.

Технологии борются с хищениями урожая и горючего

"Можно следить, не отсыпал ли водитель куда-то урожай; весь ли его довез с поля к весовому комплексу; зерно с комбайна было загружено в свой автомобиль, или в чужую машину (есть система распознавания "свой – чужой"). И даже если кто-то попытается сбросить мешок-два зерна, то мы увидим остановку и спросим у водителя, почему он останавливался. Также видно, выгрузил водитель полный бункер, или полбункера. Так мы избегаем 95% краж. Кстати, и дроны, летая над полем в момент сбора урожая, немного отбивают в людей желание что-нибудь взять себе с поля домой", – сказал Владимир Фантух.

Сколько стоит контроль

Подобными технологиями уже оснащены практически все крупные агрохолдинги. Также ими начинают пользоваться и крупные фермерские хозяйства, которые обрабатывают площади от 5 тыс. гектар. Этому способствуют достаточно низкие цены на оборудование. Так, комплекс наблюдения с помощью дронов, который может охватить площадь в 25 тыс. гектаров, можно приобрести за 50–80 тыс. гривен. То есть, обслуживание одного гектара обойдется примерно в 2–3 грн/га.

Спутниковый мониторинг для хозяйства с площадями более 25 тыс./га будет стоить максимум 15–20 грн за гектар в год. Если же ставить системы отслеживания на технику (машину, трактор, комбайн), то это будет стоить примерно 50 грн в месяц. Поэтому в 2019 году можно утверждать, что телеметрия – это не дорого. Аграрии говорят, что если с ее помощью удается сохранить урожай, то затраты на оборудование отбиваются за 1 год.

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