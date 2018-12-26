Украина нанесла России новый удар: что решил СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря ввел дополнительные санкции против России.

Соответствующее решение было принято на заседании, в ходе которого президент Украины объявил о прекращении действия военного положения, введенного в 10 областях.

"По результатам обсуждения вопроса "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц – российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", – сказано в сообщении.

Заседание СНБО Пресс-служба президента Украины

Ограничительные меры введены против организаторов фейковых выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков 25 ноября 2018 и незаконного содержание их в российских тюрьмах.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Сергея Пашинского, список опубликуют после технической доработки, передает "Громадське".

Он пояснил, что под санкции попали причастные к обстрелу украинских кораблей, а также "персоны, которые фальсифицируют уголовные дела против украинских моряков". Более того, в списке оказались депутаты Государственной Думы РФ, в том числе от партии "Единая Россия".

"На заседании были проанализированы результаты внедрения мероприятий, предусмотренных правовым режимом военного положения, утверждены основные показатели Государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы, и рассмотрен вопрос о введении дополнительных санкций в отношении физических и юридических лиц РФ", – отметили в СНБО.

Ведомство признало удовлетворительным состояние выполнения органами исполнительной власти и другими государственными органами задач, определенных Указом "О введении военного положения в Украине" и Планом первоочередных мероприятий.

Заседание СНБО Пресс-служба президента Украины

"По словам Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, введения военного положения позволило оценить, насколько Украина готова мобилизовать все свои ресурсы – "военные, экономические, человеческие, чтобы противодействовать полномасштабной военной агрессии", – подчеркнули в СНБО.

Турчинов рассказал, что во время проверки готовности Вооруженных Сил Украины и всей исполнительной вертикали был выявлен ряд недостатков, которые должны быть срочно устранены.

"В частности, речь идет об устранении проблемных моментов и внесения необходимых изменений в законодательных и иных нормативных актах в сфере мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны, и реализации других мер, предусмотренных правовым режимом военного положения", – сказал Турчинов.

По его словам, в областях, где было введено военное положение, количество совершенных правонарушений и преступлений сократилась на 30%. Было изъято большое количество незарегистрированное оружие и взрывные устройства.

"Учитывая то, что ситуация остается достаточно сложной и опасной, в решении СНБО также предусмотрено, что в ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, защиты прав, свобод и законных интересов украинских граждан", – добавил Турчинов.

Секретарь СНБО также пояснил, что в 2019 году будет завершен ряд приоритетных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия, что прежде всего это касается ракет с увеличенной дальностью поражения, комплекса крылатых снарядов наземного базирования для уничтожения морских целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было трое раненых, 24 украинца стали военнопленными.

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