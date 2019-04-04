Штраф на 870 миллионов: в Украине раскрыли схему с распилом тендеров Минобороны

Антимонопольный комитет Украины в четверг, 4 апреля, оштрафовал на 869 миллионов гривен заговорщиков, которые устроили распил на продуктовых тендерах Министерства обороны.

"Причем с особым цинизмом: два десятка фирм сначала подали заявки дешевле, а в ходе первых в истории таких аукционов армии на Прозорро – отозвали", – пишет в Facebook журналист Юрий Николов.

В итоге, по его словам, выиграли те, кто сделал самые дорогие предложения.

"И ими оказались те, которые кормили армию и при Януковиче. И вот сейчас им штраф", – сообщил Николов.

Журналист добавил, что половина заговорщиков уже ушла в отказ, прячась даже от налоговой, выставляя на торги армии новые юроболочки.

"Прокуратура уже три года не может добить самых главных злодеев из военторга по делу о конвертосе. В итоге единственным реальным наказанием со стороны государства стало решение о штрафе АМКУ", – резюмировал Николов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины открыли дело по признакам антиконкурентных согласованных действий во время проведения тендера на ремонт Шулявской развязки в Киеве.

Победителем тендера стала компания "Северо-украинский строительный альянс", связанная с народным депутатом и известным столичным застройщиком Максимом Микитасем

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся