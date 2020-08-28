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Шмыгаль рассказал, ждет ли Украину новый жесткий карантин

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
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Шмыгаль рассказал, ждет ли Украину новый жесткий карантин

Шмыгаль рассказал, ждет ли Украину новый жесткий карантин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что отрицает возможность повторного введения жесткого карантина в Украине.

Кабмин полагается на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) в четверг, 28 августа, передал "Интерфакс-Украина".

Также премьер рассказал об особенностях допуска иностранцев в Украину. По его словами, существует исключение для иностранных специалистов.

Кто может въезжать в Украину:

  • ІТ-специалисты;

  • технические специалисты-наладчики пускового оборудования;

  • иностранцы с разрешениями на проживание в Украине;

  • члены международных и гуманитарных миссий;

  • члены экипажей.

"При этом он указал, что граждане Беларуси могут получить разрешение на границе с Украиной по обращению. Решение о разрешении пересечения границы будет принимать Государственная пограничная служба", – сообщило агентство.

Как сообщал OBOZREVATEL, по решению правительства, гражданам других стран с 00:00 28 августа закрыли въезд в Украинув связи с эпидемиологической ситуацией.

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УкраинаКарантин в УкраинеКабинет министров УкраиныДенис Шмыгаль
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