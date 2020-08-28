Шмыгаль рассказал, ждет ли Украину новый жесткий карантин.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что отрицает возможность повторного введения жесткого карантина в Украине.
Кабмин полагается на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) в четверг, 28 августа, передал "Интерфакс-Украина".
Также премьер рассказал об особенностях допуска иностранцев в Украину. По его словами, существует исключение для иностранных специалистов.
Кто может въезжать в Украину:
ІТ-специалисты;
технические специалисты-наладчики пускового оборудования;
иностранцы с разрешениями на проживание в Украине;
члены международных и гуманитарных миссий;
члены экипажей.
"При этом он указал, что граждане Беларуси могут получить разрешение на границе с Украиной по обращению. Решение о разрешении пересечения границы будет принимать Государственная пограничная служба", – сообщило агентство.
Как сообщал OBOZREVATEL, по решению правительства, гражданам других стран с 00:00 28 августа закрыли въезд в Украинув связи с эпидемиологической ситуацией.
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