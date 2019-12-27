США введут санкции из-за Украины: Госдеп поставил ультиматум по "Северному потоку-2"

Компании-подрядчики "Северного потока-2" до 20 января 2020 года должны завершить все работы, связанные с газопроводом, если они хотят избежать санкций США.

Об этом в пятницу, 27 декабря, заявил американский Госдеп, передает "Интерфакс". В ведомстве напомнили, что 20 декабря в силу вступил военный бюджет США-2020, который предусматривает ограничения против этих компаний.

"США введут санкции, если стороны незамедлительно не продемонстрируют добрую волю и не откажутся от участия в нем (проекте "Северный потока-2", – ред.). Имеющим к этому отношение сторонам необходимо в течение 30 дней завершить работы", – говорится в заявлении.

В США подчеркнули, что "Северный поток 2" – способ для России продолжать агрессию против Украины.

В Госдепе также заявили, что таким образом Москва хочет лишить Киев доходов за транзит газа и помешать Украине продолжать интеграцию с Европой и США. Газопровод также делает Европу более уязвимой от РФ.

Северный поток-2 Коллаж

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, это не единственные "газовые" проблемы РФ. Выяснилось, что "Газпром" понесет серьезные убытки из-за падения цен на газ и нефть на мировом рынке.

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