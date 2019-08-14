Сдержит ли Зеленский слово? Какие схемы Иванчука до сих пор не расследованы

"Весна придет, сажать будем" – предвыборный лозунг президента Владимира Зеленского.

Верховная рада через считанные дни лишится своих полномочий и передаст их новому составу. Всего несколько недель осталось и Кабмину. Вместе со сменой официальных элит своих покровителей потеряют и известные коррупционеры.

Среди них – нардеп Андрей Иванчук, с которым президент уже вступал в перепалку. Раньше за ним стояла целая парламентская коалиция, а сейчас ни НАБУ, ни ГБР и НАПК, ни СБУ, ни Генпрокуратуре ничто не мешает расследовать громкие схемы политика. Подробнее о том, на что правоохранителям стоило бы обратить внимание – в материале OBOZREVATEL.

Схема заработка на Борисполе – к СБУ, АМКУ, и ГПУ

Иванчук еще много лет будет зарабатывать на коррупционных схемах. Самая известная из них – захват торговых площадей Борисполя. Территорию для беспошлинной торговли (duty free) отдали в аренду на конкурсе, где победить мог только Иванчук.

Как конкурс "подмяли" под Иванчука:

министр инфраструктуры, ведомство которого ввело странные условия конкурса – однопартиец Иванчука;

чтобы участвовать в конкурсе, по какой-то причине потребовали опыт работы в Украине от трех лет и оборот с конкретной суммой;

компания Иванчука платит в разы меньше рыночной стоимости;

и в АМКУ, и в СБУ и в самом "Борисполе" заявили о том, что конкурс прошел с признаками нарушений.

Например, одно из требований – опыт работы в Украине как минимум в течение трех лет. Мировой оператор "Dufry" этому требованию не соответствовал, поэтому в конкурсе принять участие не смог. Они написали обращение в Кабмин – чтобы пожаловаться на нарушение конкурентных условий работы. Однако премьер-министром тогда был Арсений Яценюк (лидер "Народного фронта"), министром инфраструктуры – Максим Бурбак (позже стал лидером фракции "Народный фронт" в парламенте).

Андрей Иванчук

Разумеется, реагировать на жалобу не стали. Правда, позже разбираться с махинациями взялись в Антимонопольном комитете. Они нашли целый ряд нарушений. Более того, директор "Борисполя" Павел Рябикин также заявил о том, что условия проведенного конкурса вызывают вопросы, а госведомства намеренно подыгрывают монополисту от Иванчука.

Всего пять компаний претендовали на аренду площадей в "Борисполе". Победа досталась трем, за каждый из которых стоит нардеп Иванчук. И хотя срок аренды должен составлять три года, уже после подписали договор на передачу объектов в пользование на 10 лет.

Победа досталась ТОВ "БФ ГРУПП", ТОВ "КИЕВРИАНТА" и ТОВ "БФ энд ГБ Тревел Ритейл". Именно последняя компания получила самую большую территорию аренды в аэропорту – 2050 квадратных метров. Если бы конкурс на аренду в duty free проходил сейчас и без нарушений, цена одного квадратного метра, по данным сведущих источников, составила бы не менее 19 тыс. грн. Указанные компании платят в месяц за аренду всей площади в "Борисполе", а именно около 2,8 тыс. метров квадратных, 28,725 млн. На конкурентных условиях эта сумма составляла бы порядка 53,2 млн грн.

Схема Иванчука

За компаниями стоит Иванчук

Конечным бенефициарным собственником всех предприятий указан белорусский бизнесмен Артур Гранц, который дружен с Иванчуком. Иванчук и Гранц знакомы с 90-х, и за этот период были замечены не в одной сомнительной схеме. Например, в мае 2017 года появилась информация об их причастности к рейдерскому захвату фитнес-центра "Софийский" в Киеве. Когда здание, в котором находился спорткомплекс, перешло под контроль компании "БФ ГРУПП", дельцы добились решения первой судебной инстанции о выселении спорткомплекса и, не дожидаясь апелляции, заняли помещения. Интересный факт – скандальный нардеп живет в этом же доме, несколькими этажами выше "Софийского".

Фиктивный развод и спорная декларация – к НАПК

В 2015 году источники сообщили OBOZREVATEL о фиктивном разводе Иванчука. По нашим данным, он расторгнул брак с женой Ириной, затем вывез ее и дочь Виталину в Монако, где купил и оформил на них дорогую собственность. По некоторым данным, на тот момент нардеп уже скупил недвижимость в Европе на миллионы евро. Они поселились в элитном Монте-Карло, девочка даже пошла в школу, заняв достойное место среди детей других миллиардеров и мультимиллионеров.

На жену и дочку еще в 2013 году были записаны земельный участок в 1,4 гектара и роскошный дом в 504 кв. метра в селе Иванковичи Киевской области. Там сплошь и рядом - элитные особняки, стоимость которых на тот момент, по информации риелторов, начиналась от 2 миллионов долларов.

Схемы Иванчука

Но сам Иванчук, судя по документам, в определенный период вообще находился на грани нищеты. Например, в 2012 году он, будучи управляющим нескольких компаний, задекларировал суммарный годовой заработок в 12 тыс. грн. Еще в его декларации оказалось две машины, яхта и большой загородный дом, оформленные, разумеется, на жену.

Тем не менее дерзкая схема не привлекла внимания правоохранителей тогда, закрывают на нее глаза антикоррупционеры и сейчас. Хотя нардеп явно живет не по средствам. И доказательства тому есть.

172 тысячи евро на перелеты

По самым скромным подсчетам OBOZREVATEL, в 2018 году Иванчук потратил на частные перелеты порядка 172 тысячи евро. К примеру, как мы выяснили у компаний-перевозчиков, чартеры Киев – Вильнюс и Вильнюс – Киев в сумме обошлись нардепу как минимум в 14 тысяч евро. Полет Афины – Киев стоил от 10 тысяч.

Также в прошлом году Иванчук трижды пользовался услугами частного борта по маршруту Минск – Киев – Минск. Каждый рейс – около 7-8 тыс. евро. Кстати, после отмены авиасообщения между Украиной и Россией, зачастую летать в РФ стали через столицу Беларуси. Потому возникает вопрос, не в страну-агрессор наведывался ли Иванчук?

Ознакомьтесь и со стоимостью остальных чартеров политика:

• Киев – Ибица 22 июня – от 22 тыс. евро.

• Ницца – Киев 1 июля – от 12 тыс. евро.

• Ницца – Киев 28 сентября – от 12 тыс. евро.

• Ницца – Ивано-Франковск 18 июня – от 12 тыс. евро.

• Ницца – Киев 13 августа – от 12 тыс. евро.

• Ивано-Франковск – Франкфурт-на-Майне 19 августа – 11,8-12 тыс. евро.

• Милан – Киев 2 сентября – порядка 12 тыс. евро.

• Киев – Ибица 4 октября – от 22 тыс. евро.

• Ибица – Киев 8 октября – от 22 тыс. евро

• Киев – Болзано 7 декабря – порядка 16 тыс. евро.

• Верона – Ивано-Франковск 12 декабря – около 13 тыс. евро.

Перелеты Иванчука

При этом за перелеты на регулярных рейсах Иванчук также выложил немалую сумму – порядка 300 тысяч гривен, или почти 10 тысяч евро. При расчетах мы использовали минимальные цены на перелеты в бизнес-классе.

Кроме того, 7 января этого года Иванчук и российский олигарх Павел Фукс попались на баснословно дорогом чартерном перелете в Канкун. По информации OBOZREVATEL, частный рейс стоил около 200 тысяч евро в один конец. То есть скандальный нардеп либо выложил 100 тысяч за самолет, либо летел за счет одиозного дельца, замешанного в ряде преступных схем в Украине. А это уже явный коррупционный маркер.

Контрабанда энергоресурсов – к СБУ, ГПУ и НАБУ

В СМИ ранее неоднократно проскакивала информация о махинации Иванчука и министра энергетики Насалика, которая стоила государству 100 миллиардов гривен. Как пишет журналист Александр Дубинский, в 2017 году Кабинет министров Украины выдал постановление, которое дает право “Карпатнефтехиму” (фактически принадлежит Иванчуку) ввозить легкие и тяжелые дистилляты, а также сжиженный газ в Украину без уплаты акцизов.

На первый взгляд, все очень благородно — загрузить ранее остановленный завод, дать новое дыхание небольшому городу Калуш, создать новые рабочие места. Но задумка Иванчука была в другом.

Дело в том, что объемы поставок были завышены — в рамках ежегодно установленных квот 21,3 миллиона тонн дистилянтов. При этом, согласно открытым данным, в лучшие годы производство этилена на "Карпатнефтехиме" не превышало 227 тысяч тонн. А максимальный возможный объём переработки нефтепродукта на заводе — 800 тысяч тонн за год.

Ведь разница просто огромная, почти в 25 раз больше, чем мощности предприятия. Как утверждают СМИ, контрабандное топливо могли попросту продать в торговые сети АЗС. По информации Дубинского, прибыль от неуплаты акциза и НДС с махинации составила около 100 миллиардов гривен.

По предварительным данным полиции, причиной пожара стало нарушение правил безопасности во время выполнения опасных работ на производстве. Схема простая — скрыть контрабанду топлива. Вероятно, огромные махинации спишут на банальный пожар.

Стоит отметить, это не единственная схема вокруг данного завода. Кабинет министров постановлением №299 от 26 апреля 2017 года установил для "Карпатнефтехима" ежегодные квоты на безакцизный ввоз и закупку сырья для возобновления производства в количестве:

- сжиженный газ — 1070 млн литров;

- прямогонный бензин — 1170 млн литров;

- дизельное топливо — 985 млн литров.

Переработка каждого из указанных объемов может обеспечить выпуск 250 тыс. тонн этилена в год, отмечали в правительстве. При этом совладелец "Карпатнефтехима" Игорь Щуцкий, комментируя выход предприятия на проектные мощности, заявлял, что при полной загрузке завод сможет производить до 250 тыс. тонн этилена, для чего понадобится 35 тысяч тонн сжиженного газа в качестве сырья. Если для полной загрузки заводу нужно 35 тысяч, тогда зачем выделять квоту 1070 млн литров. Судя по всему, избыток газа будет уходить контрабандой.

Некоторые из схем Иванчука действуют до сих пор и, если в них не вмешаются правоохранители, будут работать еще много лет. Для антикоррупционных органов и новой власти расследование указанных дел – экзамен на честность. Останется лозунг всего лишь обещанием, или же президент вместе с командой все-таки сдержит слово – покажет время.

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