Саудовская Аравия вышла на рынок: с нефтью произошел кардинальный поворот

Мировые цены на нефть в пятницу, 27 сентября, пошли вниз после новостей о том, что Саудовская Аравия, пострадавшая от атаки на нефтезаводы, восстанавливает добычу быстрее, чем ожидалось.

При этом за неделю фьючерсы (договоры о покупке товара в будущем, – Ред.) могут продемонстрировать самое существенное падение с июля, сообщает "Интерфакс".

"Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 утра составляет $62,19 за баррель, что на $0,55 (0,88%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $62,74 за баррель, поднявшись на $0,35 (0,56%)", – говорится в публикации.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,31 (0,55%) – до $56,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $0,08 (0,14%), до $56,41 за баррель.

А вот дальнейшее падение цен на нефть может ограничить перспектива возрастания напряженности на Ближнем Востоке.

"Американское военное командование намерено перебросить в Саудовскую Аравию около 200 военнослужащих и батарею ракет Patriot в качестве подкреплений для борьбы против угроз с воздуха, сообщили в четверг в Пентагоне", – пишет агентство.

Как сообщал OBOZREVATEL, на ремонт нефтяных заводов, подвергшихся атаке дронов в Саудовской Аравии, государственной компании Saudi Aramco потребуются месяцы, а не максимум 10 недель, как предполагалось ранее.

14 сентября в Саудовской Аравии вспыхнул крупнейший в мире нефтезавод.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 16 сентября, выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектах.

26 сентября мировые цены на нефть стабилизировались после падения. Оно было вызывано новостями, что США создали большие запасы сырья, а Саудовская Аравия восстанавливает взорванные нефтезаводы.

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