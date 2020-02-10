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10 февраля • обновлено в 18:43
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/ Рынки и компании

Несмотря на санкции: в России похвастались, что достроят "Северный поток-2"

1.8т
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В России заявили, что работы над газопроводом "Северный поток-2", который строится в обход Украины, будут завершены несмотря на любое сопротивление США или других стран.

Об этом написал глава Минэнерго РФ Александр Новак в профильном журнале "Энергетическая политика" в понедельник, 10 февраля. В Кремле считают, что "Северный поток‑2" выгоден как для РФ, так и для европейских потребителей.

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"Газопровод позволит оптимизировать поставки газа, а странам Северной и Центральной Европы – повысить энергобезопасность, получая топливо напрямую из России, что гарантирует стабильность, весьма конкурентную стоимость и минимальное количество посредников. И вопреки беспрецедентному сопротивлению ряда стран, в первую очередь, США, газопровод будет достроен", – высказался Новак.

"Северный поток-2"

"Северный поток-2"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

  • Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

  • Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

  • Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

  • Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

  • В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Северный поток-2 Санкции против России
Персона
Александр Новак
Место
Россия
Теги
санкции газопровод Северный поток - 2
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
И с какого бока эта новость украинцам? Или они надеются, что не будет достроено? Ну так это ж не украинский проект, соответственно, он будет реализован.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Слава Богу, что будут достраивать. Быстрее бы.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Будет достроен...надпись на щаьоре
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Pooh Vini, холуи орды не могут без очередного БАМа, сдохнут, а обосрутся
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