Санкции не помеха: украинских олигархов уличили в бизнесе в Крыму

Украинские олигархи продолжают вести бизнес в аннексированном Россией Крыму. Им не мешают ни украинские, ни международные санкции.

Об этом говорится в расследовании "Крымский архив", которое провели журналисты "Настоящего Времени" и "Муниципального сканера". Его авторы выяснили, что многие бизнесмены перерегистрировали свои крымские компании на офшоры, на деле оставшись их владельцами.

"Солнечный" бизнес Клюевых

По данным издания, два миллиарда рублей или $31 млн заработали после аннексии Крыма владельцы солнечных электростанций полуострова – группа “Солар”.

"Ее учредили через европейские офшоры бывшие украинские влиятельные чиновники – братья Андрей и Сергей Клюевы. Их компании получали землю на льготных условиях во время президентства Виктора Януковича. Строили электростанции на кредиты украинских и российских госбанков. А электроэнергию продавали украинскому государству в по ценам в пять раз выше оптовых", – сказано в расследовании.

Солнечные электростанции Клюевых в Крыму

В публикации сказано, что с ноября 2014-го по февраль 2015 года владельцы перерегистрировали солнечные электростанции в Крыму по российским законам. Всего вписали 34 компании, названия которых совпадают с аналогами из украинских реестров.

В учредителях каждой из компаний есть фирмы из Нидерландов, Австрии и Кипра. Все это страны-члены ЕС, и их компании обязаны соблюдать санкционные ограничения. Но электростанции Клюевых работают в Крыму несмотря на все ограничения.

"Крымский титан" Фирташа

Завод "Крымский титан" до осени 2016 года напрямую принадлежал бизнесмену Дмитрию Фирташу, а сейчас – его бизнес-окружению. "Связь Фирташа и предприятия в Крыму до 2016 года подтверждается официальными документами, полученными "Настоящим Временем" и "Муниципальным сканером" из российского и кипрского бизнес-реестров", – сказано в расследовании.

"Крымский титан"

"Через несколько месяцев после аннексии структура управления "Крымским Титаном" изменилась. В начале июня 2014 года была создана московская компания ООО "Титановые Инвестиции". Через месяц она открыла свое представительство в Армянске. Учредителем и генеральным директором "Титановых Инвестиций" стал Александр Емелин — он работал с Фирташем с начала 2000-х", – говорится в публикации. "Титановые Инвестиции" находятся под украинскими санкциями с 2016 года.

Московская компания ООО "Титановые Инвестиции" выполнила восемь российских госконтрактов на общую сумму почти 76,5 млн рублей.

Хотя в 2015 году завод поменял название в украинской юрисдикции на Ukrainian Chemical Products, основная деятельность велась через зарегистрированное юридическое лицо в России — ООО "Титановые Инвестиции".

Нардеп-застройщик и контракты в Крыму

В расследовании упоминается и бизнес Василия Хмельницкого – бывшего нардепа Верховной Рады пяти созывов и совладельца аэропорта "Жуляны". Он также известен как застройщик.

"До аннексии Крыма он владел на полуострове жилым комплексом "Жигулина Роща" и ТРК Meganom в Симферополе. "Настоящее Время" и "Муниципальный сканер" выяснили, что Хмельницкий сохранял контроль над этими объектами и после аннексии, несмотря на европейские санкции", – сказано в материале.

ТРЦ Meganom

По данным издания, возможное нарушение санкций – в виде инвестирования в крымскую недвижимость – длилось не менее трех лет (до 2018 года).

В январе 2016 года "Крымская девелоперская компания", владельцем которой на тот момент была UPD Holdings Limited Хмельницкого, увеличила свой уставный капитал почти в 100 раз – с 2,3 млн рублей до 200 млн рублей.

"С 2017 года КДК заключила три госконтракта с российскими структурами полуострова на 14 млн рублей. "Настоящее Время" выяснило, что украинская компания UPD Holdings Limited до декабря 2018 года владела кипрской Mosonco Holdings Limited, а Mosonco в свою очередь была учредителем КДК", – сообщили авторы материала.

Санкции за Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, компания "ТИС-Крым", перевозившая российских военных во время оккупации Россией Крыма, до сих пор возит людей через Керченский пролив. Ее так и не настигли украинские и международные санкции.

Пассажиров "Аэрофлота", который летает в оккупированный Крым, кормит компания "Аэромар". Среди ее учредителей – немецкая авиакомпания Lufthansa. При этом санкции "авиастоловую" не коснулись.

21 июня Совет Евросоюза официально продлил до 23 июня 2020 года санкции, введенные из-за аннексии Крыма Россией.

Компания-производитель алкоголя "Алеф-Виналь" днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева использует свои мощности в оккупированном Крыму.

Компания Apple сменила отображение территориальной принадлежности оккупированного Россией Крыма в своих сервисах и устройствах.

У супруги главного редактора шоу "Лига смеха", идея создания которого принадлежит нынешнему президенту Владимиру Зеленскому, Андрея Чивурина – Ларисы – нашли бизнес в аннексированном Россией Крыму.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся