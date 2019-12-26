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Самолет от Януковича и по 5 млн за поездку: как и сколько Зеленский потратил на перелеты

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Президент Владимир Зеленский всего за три месяца потратил на свои перелеты больше 10 млн грн. Передвигается на личном самолете глава государства не только за границу, но и по Украине. Причем только полет в Японию в этом году обошелся бюджету в почти 5 млн грн!

О том, куда и как летал президент и сколько за это заплатят украинцы, читайте в материале OBOZREVATEL.

Самолет от Януковича и по 5 млн за поездку: как и сколько Зеленский потратил на перелеты

Миллионы на полеты: как передвигается президент

Из бюджета только с сентября по декабрь 15 раз переводили деньги государственному авиационному предприятию на перелеты делегаций при участии президента. Всего полеты только за четыре месяца обошлись бюджету страны в более 10,2 млн грн.

Самолет от Януковича и по 5 млн за поездку: как и сколько Зеленский потратил на перелеты

Самолет от Януковича и по 5 млн за поездку: как и сколько Зеленский потратил на перелеты

Летает Владимир Зеленский на собственном самолете не только в заграничные командировки, но и по Украине. Визит главы государства в регион обходится бюджету примерно в 300 тыс. грн.

Самолет от Януковича и по 5 млн за поездку: как и сколько Зеленский потратил на перелеты

Самолет от Януковича и по 5 млн за поездку: как и сколько Зеленский потратил на перелеты

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Последняя заграничная командировка, если верить данным Казначейства, была в Париж. Речь идет о "нормандской встрече". OBOZREVATEL подробно писал о ее итогах, теперь же стали известны и расходы на делегацию. В десятки тысяч долларов обошлись командировочные и расходы по месту, а еще 930 тыс. грн (без учета НДС) потратили из бюджета на "билеты" туда и обратно.

Но и это еще цветочки. В конце октября Зеленский летал в Японию. Обсуждал там безвиз для Украины, санкции против России, возможную финансовую помощь государству. И только за перелет украинцы своими налогами заплатили 4,9 млн грн! Если бы президент выбрал бизнес-класс обычного рейсового самолета, его билеты в обе стороны обошлись бы всего в 53 тыс. грн (Air France).

В июле (эта поездка не вошли в выше упомянутые 15 перелетов президента) Владимир Александрович прилетел на личном Airbus A319 в Ужгород. Что интересно, местные издания писали, что трап пришлось привозить со Львова, так как подходящего в ужгородском аэропорту не нашлось.

Самолет от Януковича и по 5 млн за поездку: как и сколько Зеленский потратил на перелеты

Всего госпредприятию "Украина", которое занимается перелетами главы государства и официальных делегаций, принадлежат три самолета (Ан 73, Ан 148, А319) и один вертолет Ми-8. Президент чаще всего передвигается на А319 – он предназначен для длительных полетов.

Airbus А319CJ считается "элитным" транспортом. Его заказал еще президент Виктор Ющенко, а начал эксплуатировать Виктор Янукович. Тогда в СМИ много писали о транспорте, в котором есть личный кабинет, санузел, спальня. В сеть попали фотки только мест для делегации, их опубликовала сама пресс-служба ведомства.

Самолет от Януковича и по 5 млн за поездку: как и сколько Зеленский потратил на перелеты

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Несколько недель назад элитным транспортом воспользовался и премьер Алексей Гончарук, о чем писал OBOZREVATEL К слову, по неподтвержденной информации, летает глава государства и чартерами, однако, официально в Офисе президента эту информацию комментировать отказались.

А как летают коллеги Зеленского

Президент Литвы Даля Грибаускайте (с 2009 по 2019 год) в конце прошлого года прилетела в Украину на обычном рейсовом самолете. А в некоторых европейских странах вовсе нет правительственных самолетов – небольшие частные судна арендуют по потребности, а вот содержать собственный флот и тем более летать на нем – пустая трата денег. В Украине же личным самолетом бизнес-класса пользуется не только президент, но и премьер.

Возможно, вместе с обещанием урезать расходы на аппарат и увольнением тысяч чиновников "Слугам народа" стоит также подумать и об экономии на себе? Только в прошлом году VIP-полеты чиновников обошлись бюджету в 88,4 млн грн. В этом же году "Слуга народа" такими темпами может установить новый рекорд.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
коррупция самолет
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