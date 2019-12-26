Самолет от Януковича и по 5 млн за поездку: как и сколько Зеленский потратил на перелеты

Президент Владимир Зеленский всего за три месяца потратил на свои перелеты больше 10 млн грн. Передвигается на личном самолете глава государства не только за границу, но и по Украине. Причем только полет в Японию в этом году обошелся бюджету в почти 5 млн грн!

О том, куда и как летал президент и сколько за это заплатят украинцы, читайте в материале OBOZREVATEL.

Миллионы на полеты: как передвигается президент

Из бюджета только с сентября по декабрь 15 раз переводили деньги государственному авиационному предприятию на перелеты делегаций при участии президента. Всего полеты только за четыре месяца обошлись бюджету страны в более 10,2 млн грн.

Летает Владимир Зеленский на собственном самолете не только в заграничные командировки, но и по Украине. Визит главы государства в регион обходится бюджету примерно в 300 тыс. грн.

Последняя заграничная командировка, если верить данным Казначейства, была в Париж. Речь идет о "нормандской встрече". OBOZREVATEL подробно писал о ее итогах, теперь же стали известны и расходы на делегацию. В десятки тысяч долларов обошлись командировочные и расходы по месту, а еще 930 тыс. грн (без учета НДС) потратили из бюджета на "билеты" туда и обратно.

Но и это еще цветочки. В конце октября Зеленский летал в Японию. Обсуждал там безвиз для Украины, санкции против России, возможную финансовую помощь государству. И только за перелет украинцы своими налогами заплатили 4,9 млн грн! Если бы президент выбрал бизнес-класс обычного рейсового самолета, его билеты в обе стороны обошлись бы всего в 53 тыс. грн (Air France).

В июле (эта поездка не вошли в выше упомянутые 15 перелетов президента) Владимир Александрович прилетел на личном Airbus A319 в Ужгород. Что интересно, местные издания писали, что трап пришлось привозить со Львова, так как подходящего в ужгородском аэропорту не нашлось.

Всего госпредприятию "Украина", которое занимается перелетами главы государства и официальных делегаций, принадлежат три самолета (Ан 73, Ан 148, А319) и один вертолет Ми-8. Президент чаще всего передвигается на А319 – он предназначен для длительных полетов.

Airbus А319CJ считается "элитным" транспортом. Его заказал еще президент Виктор Ющенко, а начал эксплуатировать Виктор Янукович. Тогда в СМИ много писали о транспорте, в котором есть личный кабинет, санузел, спальня. В сеть попали фотки только мест для делегации, их опубликовала сама пресс-служба ведомства.

Несколько недель назад элитным транспортом воспользовался и премьер Алексей Гончарук, о чем писал OBOZREVATEL К слову, по неподтвержденной информации, летает глава государства и чартерами, однако, официально в Офисе президента эту информацию комментировать отказались.

А как летают коллеги Зеленского

Президент Литвы Даля Грибаускайте (с 2009 по 2019 год) в конце прошлого года прилетела в Украину на обычном рейсовом самолете. А в некоторых европейских странах вовсе нет правительственных самолетов – небольшие частные судна арендуют по потребности, а вот содержать собственный флот и тем более летать на нем – пустая трата денег. В Украине же личным самолетом бизнес-класса пользуется не только президент, но и премьер.

Возможно, вместе с обещанием урезать расходы на аппарат и увольнением тысяч чиновников "Слугам народа" стоит также подумать и об экономии на себе? Только в прошлом году VIP-полеты чиновников обошлись бюджету в 88,4 млн грн. В этом же году "Слуга народа" такими темпами может установить новый рекорд.

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