Саакашвили обвинили в лоббировании интересов России

Главу Исполнительного совета реформ Михеила Саакашвили заподозрили в лоббировании интересов иностранных производителей удобрений. В частности – из России.

Эту информацию распространил Telegram-канал "Легитимный", который связывают с замглавы Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко. При этом сам вброс сделан через канал "Шептун", информацию с которого часто продвигают каналы депутатов из так называемой "группы Коломойского".

Михеил Саакашвили

Авторы публикации заявили, что Саакашвили влез в тему с возможными квотами на импорт минеральных удобрений в Украину, которые хочет ввести Министерство экономики Украины.

"Против квот Минэкономики сейчас активно выступают различные общественные организации по защите фермеров, которые в реальности представляют интересы импортеров минеральных удобрений и иностранных производителей", – утверждает канал.

Саакашвили заявил, что будет бороться против введения ограничительных мер на импорт удобрений, так как это, по его мнению, является интересом украинских монополистов.

А вот авторы канала считают, что Саакашвили таким образом "признал, что его не волнуют планы Кабмина по защите ключевых промышленных отраслей (среди которых и украинский химпром), и интересы работников украинских предприятий".

Нашли след России

В публикации утверждается, что это – факт первого серьезного злоупотребления статусом со стороны Саакашвили после назначения на должность главы Исполнительного комитета реформ.

"И самый важный момент. Михо прекрасно знает, что минеральные удобрения, которые завозятся в Украину из его родной Грузии, по факту являются российскими. Единственное в Грузии предприятие "Руставиазот" на 100% контролируется российской корпорацией АФК "Система". И похожая ситуация наблюдается с импортом удобрений из многих других стран. Так что в своем порыве вписаться за импорт минеральных удобрений в Украину, Саакашвили еще и подыгрывает российскому бизнесу. Так что там у нас с принципами, уважаемый Михаил?", – задались вопросом авторы Telegram-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михеил Саакашвили изменил название Национального совета реформ на "Офис простых решений и результатов". Он заявил, что эффективные изменения – это просто. Также он призвал бизнесменов присылать свои предложения касательно изменений к закону о борьбе с уклонением от уплаты налогов, который на днях вступил в силу.

В Украину чартерным рейсом, несмотря на карантин, прилетела экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе. По данным OBOZREVATEL, Саакашвили лоббирует ее назначение на должность руководителя украинской таможни. Более того, он поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум: активный пиар его персоны в обмен на положительное решение по Деканоидзе.

Глава Исполнительного совета реформ Михеил Саакашвили провел онлайн-встречу с представителями бизнеса, во время которого он вышел из себя, отвечая на вопрос одного из участников.

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