Рынок земли: Арахамия сказал, сколько времени еще нужно Раде

Депутаты Верховной Рады на утреннем заседании во вторник, 18 февраля, успели рассмотреть лишь 358 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли в Украине.

Это менее 10% работы, которую нужно выполнить. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента. При этом глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия предполагает, что рассмотрение документа во втором чтении растянется на 2,5-3 месяца.

Рынок земли

"Ожидания такие. Если не изменятся существенно какие-то обстоятельства, мы прогнозируем, основываясь на сегодняшних цифрах, которые мы имеем. В среднем рассмотрение поправки занимает 3 минуты. Если их количество (около 4000, - Ред.) разделить на 3 минуты и вычесть все перерывы, то это где-то 2,5-3 месяца работы парламента", – сказал Арахамия.

Он добавил, что, возможно, Рада попробует работать на выходных. Но в таком случае, по его словам, депутатов могут обвинить в том, что они искусственно ускоряют процесс принятия закона.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Финальное голосование в Верховной Раде за закон о свободной продаже земли в Украине ожидается не раньше марта.

Согласно законопроекту, сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

В партии "Слуга народа" ожидают, что через 3-4 года после открытия рынка земли в Украине стоимость одного гектара составит минимум 5-6 тыс. евро, а в 2026-2027 году – до 10 тыс. евро.

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