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Россия зарабатывает на "ДНР": уголь незаконно продают в страны ЕС, Канаду и Грузию

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Россия с помощью контрабанды вывозит из неподконтрольной Украине территории Донбасса антрацит и продает ее в 19 стран мира, в том числе страны ЕС, Канаду, Египет и Грузию.

Об этом свидетельствует исследование одной из крупных украинских энергокомпаний, которое опубликовало издание LIGA.net. Оккупанты с марта 2017-го по декабрь 2018-го поставили другим странам почти 6 млн тонн антрацита, добытого на неподконтрольной части Донбасса.

Европа и Турция – основные потребителя контрабандного антрацита. Согласно документу, Турция с марта 2017-го по декабрь 2018-го купила почти 3 млн тонн угля этой марки. Второй по объемам оказалась Румыния – 1,02 млн тонн, третьей – Бельгия – 876 990 тонн. За ними следуют Польша (333 132 тонны) и Болгария (129 176 тонн).

Россия зарабатывает на "ДНР": уголь незаконно продают в страны ЕС, Канаду и Грузию

Лига.Нет

По подсчетам Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, Россия ежегодно вывозят 2,8 млн тонн угля на $288 млн. За счет контрабанды оккупанты финансируют террористические "республики ДНР и ЛНР". Финансовую связь стороны поддерживают через "банковскую систему" другой непризнанной "республики" – Южной Осетии.

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"Половина топлива, которое попадает из Донбасса в РФ потребляется предприятиями в Ростовской области – основной потребитель Новочеркасская ГРЭС (входит в структуру Газпрома - Ред.), остальное - идет на экспорт в другие страны", – рассказал LIGA.net собеседник в энергокомпании.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, "власти" т.н. "республик" незаконно захватили украинские предприятия, в том числе и шахты, которые остались на неподконтрольной территории. В результате антрацит, который ранее доставлялся в другие регионы Украины, незаконно отправляют в России, а уже там его отправляют в другие страны.

Украина из-за дефицита антрацита (на остальной территории, в том числе и в западных областях, добывается уголь марки "Г") рискует оказаться на грани дисбаланса энергосистемы. В "Укрэнерго" уже заявили, что готовят план отключения населения от электроэнергии по утвержденному плану.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ДНРНовости ЛНР
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Уроды нацисты животные вы сострадания ждали, от тех кого твари пришли убивать на Донбасс?!
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Белый господин
Белый господин
Вы думали, что жители ЛДНР с голоду должны сдохнуть? Они работают и могут распоряжаться продуктами своего труда.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну и кого скулим? Вы же сами устроили блокаду Донбассу. И вообще, о какой контрабанде речь? Республики могут делать со СВОИМ углём, всё что хотят. Ну а вы покупайте кошерный, из ЮАР))))))))))))))))))))))
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