Россия заплатит Украине за Крым: решение суда

Верховный Суд Швейцарии подтвердил, что Россия должна заплатить "Укрнафте" за имущество, которое забрали у компании в аннексированном Крыму.

Решение было принято 12 декабря 2019 года, сообщила пресс-служба "Укрнафты". "12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" более $44 млн компенсации за экспроприацию инвестиций ПАО "Укрнафта" в Автономной Республике Крым", – сказано на сайте компании.

Кроме того, Верховный Суд Швейцарии обязал Российскую Федерацию выплатить "Укрнафте" 155 тыс швейцарских франков (около $158 тыс.) судебных расходов. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

"Решением международного арбитражного суда, которое РФ просила отменить, на Российскую Федерацию возложена ответственность за действия вооруженных формирований, осуществивших в апреле 2014 года силовой захват административного офиса и автозаправочных станций ПАО "Укрнафта" в АР Крым, после чего инвестиции ПАО "Укрнафта" были формально экспроприированы оккупационной властью, которую РФ установила в АР Крым после аннексии", – сообщили в пресс-службе компании.

Россия заплатит за Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2019 года Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии решение международного арбитража о взыскании с нее в пользу "Укрнафты" 44,4 млн долларов компенсации за конфискацию имущества компании в оккупированном Крыму.

16 апреля Арбитражный суд принял решение взыскать с Российской Федерации в пользу "Укрнафты" 44,4 млн долларов компенсации за конфискацию имущества компании в оккупированном Крыму.

При этом в России решение арбитража не в их пользу признать отказались. Минюст РФ заявил, что даже не получил соответствующего документа и что он был принят без необходимых на то полномочий.

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