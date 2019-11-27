Россия создает газовый кризис в Европе: почему подписание "транзитного" договора под угрозой

Трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Европейским Союзом по подписанию нового договора о транзите российского газа через украинскую ГТС набирают обороты.

Официальный Киев и Брюссель выступили с единой позицией относительно подписания документа по европейским правилам. "Газпром" же присылает "Нафтогазу" свои требования, которые абсолютно неприемлемы для Украины.

До истечения срока действующего контракта между РФ и Украиной остается чуть больше месяца, и стороны даже допускают вероятность прекращения транзита, что может сильно ударить по украинской экономике. Что же нас будет ждать с 1 января 2020 года – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Украина и Россия не могут достичь компромисса относительно подписания нового "транзитного" контракта.

В случае неподписания договора в ближайший месяц транзит российского газа в Европу по украинской ГТС остановится.

В свою очередь это может привести к газовому кризису в Украине и некоторых странах Европы.

Шансы на подписание контракта на условиях Украины крайне малы.

В чем суть проблемы

С 1 января 2020 года заканчивается действие транзитного контракта между Украиной и РФ. Учитывая напряженные отношения между странами после аннексии Россией Крыма и развязывания войны на Донбассе, в Кремле решили нанести очередной газовый удар по Украине и запустили строительство газопровода "Северный поток-2".

Газовая труба, которая идет в Германию, в обход Украины через Балтийское море, по прогнозам, должна была заработать как раз к началу следующего года, но сроки сдвинулись. Не в последнюю очередь благодаря затягиванию выдачи разрешения на строительство со стороны Дании, но в конце октября этого года все преграды для прокладки труб были сняты.

Впрочем, это не поможет РФ достроить, а главное – полноценно запустить газопровод. По оценкам энергетических экспертов, поставки газа по "Северному потоку-2" начнутся не ранее весны 2020 года, а до этого времени России будет необходим транзит газа в Европу через Украину.

Трехсторонние переговоры

Учитывая тот факт, что поставки российского газа в Европу могут остановится на неопределенный срок, сторонам все же удалось сесть за стол переговоров. К сожалению, перекращение транзита ударит и по Украине, по подсчетам "Нафтогаза", в случае остановки транзита госбюджет ежегодно будет терять около 3 млрд долларов в год, или 3% ВВП.

На данный момент переговоры находятся в активной фазе, так как до окончания срока действующего контракта осталось чуть больше месяца. В переговорном процессе ЕС и Украина настаивают на том, что контракт на транзит газа должен быть заключен по европейским правилам. Предложение Европейской комиссии основывается на десятилетнем контракте и на объемах 60 млрд куб. м газа в год с возможностью увеличения до 90 млрд куб. м.

Газовая труба РБК

Для того, чтобы заключить новый контракт с РФ по европейским нормам, в Украине приняли закон об анбандлинге "Нафтогаза", который предусматривает создание независимого от компании оператора ГТС. Именно с ним и должен быть подписан контракт. Исполнительный директор НАК Юрий Витренко подтвердил, что внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику.

На одних из последних переговоров глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что они готовы на этот год обеспечить транзит газа в соответствии с нормами европейского законодательства. Но эти разговоры были еще до заявления Дании, теперь же у РФ есть больше козырей в последующих переговорах.

Что требует Россия

К сожалению, решение датского энергетического агентства действительно привело к тому, что "Газпром" официально выдвинул свое предложение о продлении нынешнего контракта или заключении нового договора о транзите газа сроком на 1 год, которое абсолютно расходится с позицией Украины и ЕС.

Российская корпорация настаивает на том, что обязательным условием для подписания контракта является отказ сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Это касается в том числе отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за нарушение экономической конкуренции и отзыва ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Что ответила Украина

Исполнительный глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что заключение транзитного договора возможно только по европейским правилам.

Юрий Витренко "Экономическая правда"

Что касается требований РФ отказаться, от судебных исков, то "Нафтогаз" готов конструктивно рассматривать предложения "Газпрома" по выполнению решений Стокгольмского арбитража, по которому российская корпорация обязана выплатить НАК 3 млрд долларов, и соответствующего мирового соглашения.

"Нас устраивают денежные средства, но если "Газпром" хочет оплатить этот долг через поставки газа, мы готовы рассмотреть такое предложение. Добавлю, что в арбитражах мы преимущественно защищаемся от исков "Газпрома", и даже когда мы подаем иски с нашей стороны, то это иски о компенсации убытков от действий "Газпрома", в частности из-за невыполнения контрактных обязательств", – подчеркнул Витренко.

При этом исполнительный директор "Нафтогаза" отметил, что регулирование предыдущих и новых споров не должны быть причиной для отказа от продолжения транзита.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Кобаль утверждает, что требования РФ абсолютно невыгодные для Украины: "Мы судились несколько лет, выиграли 3 млрд, там уже почти 400 млн пени, и они говорят, чтобы Украина отказывалась, а Россия за это подпишет контракт на год", – говорит Кобаль.

В эфире ObozTV он отметил, что и без выполнения данных требований Украина может рассчитывать на транспортировку российского газа еще на год, так как запуск "Северного потока-2" откладывается.

Заявление Витренко о возможной компенсации 3 млрд долларов "Нафтогазу" не деньгами, а поставками природного газа на данную сумму Кобаль считает возможным для Украины.

"На следующий отопительный сезон НАК нужно снова закупать газ, и будем ли мы его покупать за те 3 млрд, или же получим от России газом, неважно. На эти деньги можно получить 15 млрд куб. м газа, а если цены останутся в пределах нынешних, то и все 20 млрд, а это очень большой объем", – отметил Кобаль.

Риски остановки транзита

О том, что транзит российского газа через украинскую ГТС может быть прекращен с 1 января, говорят обе стороны.

Российский президент Владимир Путин уверен, что главной причиной тому являются "газовые" иски Украины против России, а также вероятный срыв анбандлинга "Нафтогаза". Более того, на встрече с журналистами глава Кремля заявил, что Россия готова поставлять Украине газ со скидкой в 25%. Но только в том случае, если газ будет поставляться напрямую, а не через Европу.

В свою очередь министр энергетики Алексей Оржель сказал, что Украина полностью готова к возможной остановке транспортировки газа.

"Мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. В подземных хранилищах сейчас наибольшее количество газа, который закачан, чтобы пройти отопительный сезон. С ним мы можем это сделать вообще без транспортировки или снабжения газа. На сегодня это 21,7 млрд кубов газа в украинских ПХГ", – сказал Оржель.

Алексей Оржель "Лига.net"

Как отметил Кобаль, к такому сценарию готова не только Украина, но и вся Европа, которая закачала достаточно голубого топлива в газохранилища. В этот раз европейский страны учли ситуацию, которая произошла в 2009 году, когда РФ временно прекратила поставки газа через украинскую ГТС, в результате чего часть Европы осталась без газа в отопительный сезон.

"Все готовы к кризисной ситуации. Есть вероятность, что стороны не договорятся и транзит прекратится. Очень много будет зависеть от температур, но на январь точно проблем не будет, а вот с февраля некоторые страны могут начать бить тревогу", – говорит он.

По мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, кризисная ситуация 2009 года все же вероятна, хоть и не в таких масштабах. В первую очередь она зацепит Балканские страны и саму Украину, особенно южные регионы.

Отопительный сезон

"21,7 куб. м газа может хватить на весь отопительный сезон, когда газотранспортная система работает в нормальном проектном режиме. А в случае внепроектного, когда транзит газа прекратится, этот объем недостаточен. Да и любой объем в этом случае не может гарантировать 100% обеспечения потребителей необходимыми объемами природного газа", - сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Кроме срыва отопительного сезона, неподписание "транзитного" контракта грозит повышением тарифов на газ. По расчетам "Нафтогаза" цена на газ для промышленных потребителей с 1 января 2020 года может составить 10 751 гривен за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку и распределение газа). Это в 1,8 раза больше, чем цены на газ для промышленности на декабрь 2019 года.

При этом для населения с 1 января 2020 года будут действовать рыночные цены на газ. То есть рост цен для промышленности в январе приведет к их дальнейшему росту в последующие месяцы для населения.

Более того, как сообщил Витренко, в случае отсутствия контракта с Россией на транзит, Украина будет закачивать российский газ, идущий по украинским трубам, в свои подземные хранилища.

"Газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища как газ неопределенного собственника", – заявил он.

По словам Витренко, газ будет там находится до тех пор, пока не появится документальное оформление на его транзит.

Как утверждает Кобаль, такой вариант действительно возможен, и это не просто шантаж со стороны "Нафтогаза".

"Я не характеризовал бы заявления "Нафтогаза" как некие угрозы, это скорее предупреждение для "Газпрома" в случае неподписания договора или нежелания его подписывать. Это именно то, что сейчас демонстрирует РФ. Чтобы их заставить как-то идти на контакт. Если они думают, что газ будет идти и дальше по ГТС без контракта, то этого не будет. Именно для этого Витренко и сделал заявление, что газ будет забираться", – отметил Кобаль.

В свою очередь Омельченко отрицает такую возможность, по крайней мере в правовом поле: "Есть такие заявления, но как могут происходить поставки без контракта? Украина не может принять этот газ, это будет контрабандным товаром. Без контракта транзит фактически невозможен в правовом поле, а как это технически будет происходить, это уже детали. Если руководствоваться логикой, то юридически это невозможно, а практически может".

Газовая труба РБК

Подводя итоги, директор энергетических программ "Центра Разумкова" вполне уверенно отмечает, что Украина оказалась в проигрышной ситуации и перспектив подписания договора на выгодных для нас условиях на сегодня не существует.

"Ситуация разрешится. Наиболее вероятный сценарий - когда прервется транзит, начнется политическое давление РФ на Европу. В свою очередь европейские партнеры надавят на Украину и заставят заключить договор на один год, как того требует Кремль", – заявил он.

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