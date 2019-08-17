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Россия отмывала деньги в Финляндии: раскрыта схема

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Центральная криминальная полиция Финляндии раскрыла схема отмывания около 140 млн евро российской группировкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle. По делу предъявлено обвинение двум гражданам Эстонии. Полиция считает, что деньги отмывала российская группировка. Представителей группировки, однако, не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.

По словам инспектора уголовной полиции Ярмо Койстинена, речь идет о крупнейшем в истории Финляндии отмывании средств - их отмывали через финскую строительную компанию.

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Дело начали расследовать в 2014 году. Под подозрение попала HTR Talonrakennus Oy, которой управляли двое эстонцев. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего через несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей, что соответствует около 140 млн евро. Банки обратились в полицию из-за подозрительных переводов.

Обвиняемые эстонцы отрицают вину. На полицейских допросах они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии.

Следствие установило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда победителя президентских выборов Владимира Зеленского подготовила законопроект о введении в Украине всеобщего декларирования доходов граждан.

  • всеобщее декларирование может коснуться всех, кроме пенсионеров и тех, кто получает деньги от государства;

  • украинцам придется разбираться в налоговых декларациях и следить за своими доходами;

  • нулевая декларация может позволить узаконить теневой заработок, но с другой стороны позволит пополнить бюджет.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Россия
Теги
коррупция бумажные деньги
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