России предсказали проблемы с экспортом газа: не поможет даже холодная зима

Россия может потерпеть миллиардные убытки, если зима 2020-2021 годов окажется теплой и потребление газа в ходе отопительного сезона будет минимальным. Тогда его придется продавать ниже себестоимости.

Об этом свидетельствуют тренды на рынке энергоресурсов и череда провалов РФ с экспортом газа, говорится в публикации военно-политического эксперта Александра Коваленко на "Информационном сопротивлении".

Он напомнил, что 2020 год Россия встречала с не лучшими ценами на газ, которые колебались за 1 тыс кубометров в пределах $165.

"На тот момент это было крайне болезненное ценообразование, но не смертельное. Конечно, такие проекты как “Сила Сибири”, который зарождался с расчетом на ценовой диапазон в пределах $300–$400 за 1 тыс кубометров газа, полностью лишались коротко и среднесрочной окупаемости. Но, сама монополия "Газпром" вполне могла не только обеспечивать свои насущные нужды, но и пополнять бюджет РФ, за счет прибыли с экспортируемого газа", – написал Коваленко.

Но менее чем за полгода, к маю цена снизилась до $95 – ниже себестоимости.

"В мае Россия стала по настоящему нищей страной. Ведь когда цена на экспортируемый газ опустилась ниже его себестоимости, главное народное достояние превратилось в главную обузу россиян, которые и до того вытягивали на своем горбу многие “достояния”, приносящие не столько выгоду, сколько беспросветные убытки", – написал эксперт.

Он отметил, что европейские подземные хранилища заполнены практически по максимуму, а энергетические компании ЕС спешат арендовать все имеющиеся свободные ПХГ, в том числе и Украины.

"Это означает, что если даже в 2020 году зима будет холодной, сам год для "Газпрома" все равно окажется беспросветно убыточным, ведь необходимых объемов "голубого золота" у главного покупателя РФ более чем достаточно. Но, что если отопительный сезон 2020-2021 вновь окажется достаточно мягким? Кому тогда вообще нужен будет российский газ? Из чего возникает главная дилемма, что с ним будет делать сама Россия, которой уже экспортировать "голубое золото" становится не выгодно, ведь уходит оно покупателям в убыток самого же продавца", – подытожил Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, что является ниже стоимости безубыточных поставок в Европу.