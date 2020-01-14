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14 января • обновлено в 12:00
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Разумков опроверг информацию о 100-тысячных зарплатах нардепов

3.4т
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что информация о повышении зарплаты нардепов до 100 тысяч гривень не соответствует действительности.

Об этом он сказал на открытии утреннего заседания Верховной Рады во вторник, 14 января.

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"Я думаю все видели информацию в СМИ касательно повышения заработной платы народных депутатов. Я только что обращался к аппарату, мне предоставили полную информацию. Есть индексация заработной платы народных депутатов, однако она не соответствует тем цифрам, которые пишут в СМИ: про 100 тысяч, где-то я читал про 150 тысяч гривень. Изменение заработной платы составляет около 3 тысяч гривень и связано оно с повышением прожиточного минимума", – заявил Разумков.

Спикер предложил во время часа вопросов к правительству заслушать министров и премьер-министра Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях.

Также информацию о повышении зарплат назвал фейком глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

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Зарплаты депутатов

Зарплаты депутатов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличат зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко. По его словам, зарплаты многих депутатов и чиновников превысят "сотни тысяч гривен".

В конце декабря 2019 года в сети появились документы, в которых говорится, что министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов якобы мог получить премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%, или 236 тысяч гривен.

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о том, что за ноябрь 2019 года якобы получил премию в 236 тысяч гривен.

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Автор
Андрей Довгань
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Интересное кино. У вас вроде прожиточный минимум отвязали от зарплаты. Хотя да, сделали исключения для аппарата Верховной рады и прочих. Но если у вас прожиточный минимум увеличился на 162 гривны, а зарплата депутатов выросла на 3000 то интересно в каком процентном соотношении они находятся?)
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
https://www.obozrevatel.com/economics/prozhitochnyij-minimum-v-ukraine-monobolshinstvo-prinyalo-radikalnoe-reshenie1.htm
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