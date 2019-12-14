"Расплата за коррупцию": в "Нафтогазе" объяснили, почему подняли цену на газ

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что повышение цены на газ – это расплата за некомпетентность и коррупцию в правительстве.

Об этом он написал в Facebook в субботу, 14 декабря, комментируя новость о повышении цены на газ для населения в январе 2020 года на 28,59% – до 5,5 тыс. гривен за тысячу кубометров.

"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала. Поскольку Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать, и поэтому бы рыночная цена была бы значительно ниже. И вопрос цены на газ уже не могло бы использоваться для политических спекуляций. Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию", – высказался Витренко.

В комментариях он добавил, что добыче собственного газа мешало правительство Владимира Гройсмана, которое не выдавало лицензии. Но отметил, что проблема не только в нем.

"[Кабмин] мешал. И не только Кабмин. Речь идёт о системе, а заведённых порядках. Одни не дают разрешения, другие не могут применять новые технологии. И все замешано на коррупции. Компетенция менее важна чем лояльность. Ведь хочется сохранить власть и нажиться. А в результате страдает вся страна", – написал Витренко.

Юрий Витренко

Цена на газ

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года частные потребители будут платить за газ 5500 грн за тысячу кубометров.

Накануне министр энергетики Алексей Оржель заподозрил, что "Нафтогаз" искусственно завышал цены на газа для населения в конце 2019 года.

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