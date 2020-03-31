Рада приняла законопроект о ПриватБанке: что он предусматривает

Законопроект, который запрещает возврат ПриватБанка бывшим владельцам, не даст вернуть им учреждение на рынок, даже если они выиграют все суды у НБУ.

Также документ ставит заслон перед владельцами сотен других неплатежеспособных банков, которые пытаются обжаловать решения регулятора. Об этом говорится в анализе ключевых положений законопроекта, принятого Радой в первом чтении, в публикации на "БизнесЦензоре".

Закон о ПриватБанке

В частности, законопроектом устанавливаются правила рассмотрения дел, касающихся решений:

Национального банка о признании банка неплатежеспособным, отзыв банковской лицензии, ликвидации банка, утверждение предложения Нацбанка об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка;

Фонд гарантирования вкладов физлиц о введении временной администрации в банке, начало процедуры ликвидации банка и утверждение плана урегулирования;

Кабинета министров об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка;

Министерства финансов , принятых во исполнение решения КМУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка;

Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, принятых в процессе вывода неплатежеспособного банка с рынка.

При этом подача иска и открытии производства не останавливают действие обжалуемых решений государственных органов по выводу с рынка и национализации неплатежеспособных банков.

Суд, при рассмотрении административных дел о выводе и национализации неплатежеспособных банков, полагается на оценки и выводы, которые были сделаны НБУ, Фондом гарантирования, Нацкомиссии по ценным бумагам, Минфина и КМУ.

На основе этих данных суд может принять решение о признании противоправным решения НБУ, ФГВФЛ, НКЦБФР, Минфина и КМУ о выводе с рынка банка, введение временной администрации, его национализации, или ликвидации и взыскать с ответчика причиненный истцу ущерб в материальной форме.

В то же время признание незаконным решения НБУ, Фонд гарантирования, Комиссии по ценным бумагам, Минфина или КМУ, или его отдельных положений по выводу банков с рынка, не восстанавливает того статуса финучреждения, который был до принятия решения.

То есть, банк, который был признан неплатежеспособным, выведены из рынка, ликвидирован, не сможет возобновить свою работу. Кроме того, акционеры банка не смогут вернуть в свою собственность выведенный с рынка или национализированный банк.

Кроме того, через этот закон украинские суды не смогут принять любые другие решения, которые могут остановить начатую процедуру вывода неплатежеспособного банка с рынка или его ликвидации.

Единственное на что могут рассчитывать владельцы выведенного с рынка банка, так это на возмещение причиненного вреда, который они еще должны доказать в суде.

То есть закон предусматривает, что отныне истец обязан доказывать вред, причиненный решениями Нацбанка, Фонда гарантирования, КМУ, Министерства финансов и Нацкомиссии по ценным бумагам, которые касаются вывода, ликвидации или национализации банков.

Кроме того, не допускается обеспечение иска путем приостановления действия решений НБУ и Министерства финансов, которые были приняты во исполнение решений КМУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также путем установления для Минфина, его должностных лиц и должностных лиц НБУ запрета совершать соответствующие действия.

Также не допускается обеспечение иска путем приостановления действия актов Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, принятых в процессе вывода неплатежеспособного банка с рынка, а также установления для Комиссии по ценным бумагам, ее должностных лиц запрета совершать определенные действия.

"Таким образом, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не смогут решениями судов отменить национализацию Приватбанка. Это же касается и бывших владельцев выведенных и ликвидированных банков, которые через суды отменяют решения НБУ", – сказано в публикации.

Как бывшие владельцы могут добиться возмещения

Закон предусматривает лишь денежную компенсацию владельцам выведенных или национализированных банков, если они докажут правомерность такой компенсации в суде.

В частности, в законопроекте прописана процедура компенсации. Так размер упущенной выгоды бывшим владельцам оценивается на основе прибыли, они могли бы получить, если бы не решение НБУ.

Упущенная выгода возмещается лишь в случае, если она не была учтена при оценке реальных убытков.

А они, реальные убытки, определяются в размере стоимости акций банка на день вынесения решения Нацбанка об отнесении его к категории неплатежеспособных или отзыва лицензии и ликвидации.

Как определяется стоимость акций такого банка? Она определяется в размере суммы, которую покупатель, обладающий всей информацией о состоянии банка, готов будет заплатить за его акции, с учетом будущих перспектив банка, учитывая реальное финансовое состояние банка, рыночные условия и стоимость финансирования.

Стоимость акций будет определяться в финансовом отчете банка, состоящий международной аудиторской фирмой, отвечает критериям НБУ. Аудиторская фирма назначается судом, рассматривающим дело о взыскании причиненного ущерба.

Однако, если на день принятия решения НБУ по банку, его размер обязательств превышал размер активов, то будет считаться, что банк не мог продолжать работу и акции банка ничего не стоили для любого покупателя.

В то же время если размер активов банка превышал размер его обязательств, то такое превышение также не является доказательством того, что акции банка имели стоимость для любого покупателя.

То есть размер компенсации владельцам банков определяется на основании реальных збиткив, причиненных им решением НБУ. Размер таких убытков определять международно признана аудиторская фирма, которую назначит суд, на основе финансового состояния банка, с учетом того, погасил банк свои обязательства перед кредиторами на принятие решения о признании его несостоятельным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе.

В МВФ заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и о земельной реформе страна получит даже больший кредит, чем предполагалось.

Верховная Рада на внеочередном собрании 30 марта в первом чтении приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого, в том числе, зависит получение финансовой помощи от МВФ.

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